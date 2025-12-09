गोवा नाइट क्लब आग मामले में सौरभ और गौरव लूथरा के स्वामित्व वाले रोमियो क्लब पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है. इस क्लब में 7 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी. गोवा पर्यटन के डिप्टी डायरेक्टर धीरज वागले ने कहा, "हम समुद्र तट की ओर से अतिक्रमण को ध्वस्त करेंगे. ध्वस्त किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल 198 वर्ग मीटर है."

लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर

गोवा के आलीशान क्लब पर बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया है. इस मामले में अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इस क्लब के दो मालिक लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग चुके हैं

#WATCH | Goa: A portion of the Romeo Lane restaurant located in the Vagator area is being demolished. It is owned by Gaurav Luthra and Saurabh Luthra, who also own Birch by Romeo Lane, where a fire tragedy claimed 25 lives on December 7.

"We will demolish the encroachment on…



पुलिस ने गोवा के नाइट क्लब के दो अन्य मालिकों अजय गुप्ता और सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ जारी किया है. वे आरोपी के रूप में नामजद हैं. पुलिस ने बताया कि आग लगने के दौरान नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा गोवा में नहीं थे. घटना के बाद उनका पता लगाने के प्रयास शुरू किए गए.

लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी

गोवा सीएमओ ने बताया कि इंटरपोल ने ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी किया है. घटना के कुछ घंटे बाद बाद क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा घटना थाईलैंड के फुकेत भाग गए. ‘इंटरपोल ब्लू नोटिस’ किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है.

