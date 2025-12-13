यूपी में DM दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 4 अधिकारी बने प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल तय हो गया है. शासन ने शुक्रवार को 67 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए, जो 1 जनवरी से प्रभावी होंगे. इसमें 2001 बैच के 4 अफसर प्रमुख सचिव, जबकि 2010 बैच के 19 अफसर सचिव/कमिश्नर रैंक में प्रोन्नत किए गए हैं. इसके साथ ही 2013 बैच के अफसरों को सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान और 2022 बैच को सीनियर टाइम स्केल दिया गया है.

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज द्वारा यह आदेश जारी किए गए. प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो बदलावों में लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी का फेरबदल हो सकता है, क्योंकि वह एक जनवरी से उनके सचिव रैंक में पदोन्नति हो जाएगी.

इन अधिकारियों को बनाया गया प्रमुख सचिव

इसके अलावा और आईएएस अफसरों के तबादले भी हो सकते हैं. इसके अलावा 2010 बैच के कुछ अफसरों को प्रमोशन के बाद कमिश्नर के पद पर भी तैनाती दी जा सकती है. शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू, एसवीएस रंगाराव प्रमुख सचिव बनाए जाएंगे.

सचिव व कमिश्नर की कतार में ये अधिकारी

यह अधिकारी सचिव व कमिश्नर की कतार में हैं. अखंड प्रताप सिंह, कुमार प्रशांत, नेहा शर्मा, मोनिका रानी, शंभू कुमार, योगेश कुमार, नितीश कुमार, भवानी सिंह खंगारौत, संदीप कौर, दुर्गाशक्ति नागपाल, रवीन्द्र कुमार, ओम प्रकाश आर्य, नागेन्द्र प्रताप, दिव्य प्रकाश गिरि, कृष्ण कुमार, और सुधा वर्मा को सुपरटाइम वेतनमान मिलेगा. इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात के बालाजी, आशुतोष निरंजन, और सुजीत कुमार को भी प्रमोशन दिया गया है.

2013 बैच के इन अफसरों को सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान मिलेगा. आईएएस दिव्या मित्तल, राजकमल यादव, प्रियंका निरंजन, सत्येन्द्र कुमार, अपूर्वा दुबे, अनुज सिंह, हर्षिता माथुर, अविनाश कुमार, दीपा रंजन, रमेश रंजन, संजीव रंजन, रवीन्द्र कुमार मांदड, सैमुअल पाल एन, जितेन्द्र प्रताप सिंह, आलोक सिंह, शुभ्रांत शुक्ला, विशाल भारद्वाज, धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, डॉ विजय कुमार सिंह, धीरेन्द्र सिंह सचान, डॉ वंदना वर्मा, प्रेम प्रकाश सिंह, आर्यका अखौरी, सुनील कुमार वर्मा, अनीता वर्मा सिंह, शिशिर, सत्य प्रकाश पटेल, डॉ कंचन सरन, रघुबीर, चांदनी सिंह, और राजेश कुमार त्यागी को सलेक्शन ग्रेड का वेतनमान दिया जाएगा.