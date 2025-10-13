अगर ट्रांसपेरेंट होती इंसानों की स्किन तो क्या-क्या दिखता, क्या हो सकती थीं दिक्कतें?

सूरज की हानिकारक UV किरणों से सुरक्षा भी खत्म हो जाती, जिससे सनबर्न और त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता. पारदर्शी त्वचा अत्यंत नाजुक होती, जिससे चोट और जलन के जोखिम बढ़ जाते. इसके अलावा, त्वचा शरीर के पानी और तापमान के संतुलन में मदद करती है. पारदर्शी होने पर शरीर से पानी की हानि और तापमान नियंत्रित रखना मुश्किल हो जाता.