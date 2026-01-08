UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP

उत्तर प्रदेश स्थित मऊ के घोसी, बरेली के फरीदपुर में विधायकों के निधन के बाद अब सोनभद्र स्थित दुद्धी सीट के विधायक रहे विजय सिंह गोंड के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Jan 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मऊ स्थित घोसी, बरेली के फरीदपुर के बाद एक और सीट रिक्त हो गई है. साल 2022 में सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट (आरक्षित) से विधायक बने समाजवादी पार्टी के नेता विजय सिंह गोंड का 8 जनवरी 2026, गुरुवार को निधन हो गया.  अभी तक जहां यूपी में दो विधासनभा सीटों पर उपचुनाव की चर्चा थी, अब तीसरी सीट भी जुड़ गई है. इसमें से घोसी सीट पर सपा ने विधायक रहे स्व. सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह का नाम बतौर उम्मीदवार ऐलान कर भी दिया है.

दुद्धी सीट की बात करें तो तो यह विधानसभा क्षेत्र वर्ष 1962 में अस्तित्व में आया. 2022 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रामदुलार गौर ने सपा के ही विजय सिंह गोंड को हराकर 6 हजार 297 मतों से जीती थी.

दुद्धी सीट पर 2024 में भी हुए थे उपचुनाव

हालांकि रामदुलार गोंड के बतौर विधायक अयोग्य घोषित किए जाने के बाद इस सीट पर साल 2024 में उपचुनाव हुए.

बंगाल में ED की कार्रवाई पर भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी के लिए कर दी भविष्यवाणी

तब विजय सिंह गोंड ने बीजेपी के के श्रवण कुमार को 3 हजार 208 मतों से हराया था. वर्ष 2017 के चुनाव में यह सीट सपा-कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई थी और अनिल कुमार सिंह को 46 हजार 90 वोट मिले थे. हालांकि इस सीट पर उस चुनाव अपना दल एस के हरीराम को जीत मिली थी. 2017 के चुनाव में विजय सिंह गोंड ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 1085 वोट से हार गए थे.दुद्धी लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है.

गोंड के निधन पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया. सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि दुद्धी से सपा विधायक विजय सिंह गौड़ का निधन, अत्यंत दुःखद ! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं. भावभीनी श्रद्धांजलि !

Published at : 08 Jan 2026 03:29 PM (IST)
