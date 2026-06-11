होंठों को खूबसूरत बनाने वाली लिपस्टिक में होता है नॉनवेज? जानें फैक्ट्री से मेकअप किट तक का सफर

एक सामान्य लिपस्टिक को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से वैक्स यानी मोम, अलग-अलग तरह के ऑयल, पिगमेंट यानी रंग और कुछ चुनिंदा रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, कुछ खास तरह की लिपस्टिक के शेड्स और ब्रांड्स ऐसे जरूर हैं जिनमें मछली से जुड़े तत्वों की मिलावट की जाती है, लेकिन यह नियम सभी लिपस्टिकों पर पूरी तरह लागू नहीं होता.