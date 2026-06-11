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होंठों को खूबसूरत बनाने वाली लिपस्टिक में होता है नॉनवेज? जानें फैक्ट्री से मेकअप किट तक का सफर
लिपस्टिक के निर्माण को लेकर अक्सर यह बात छिपी रहती है कि कुछ चमकदार और मॉइस्चराइजिंग शेड्स में मछलियों के अंश मौजूद होते हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का पूरा सच आखिर है क्या.
दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसके मेकअप बॉक्स में लिपस्टिक शामिल न हो. ऑफिस जाना हो, किसी शादी-पार्टी में शामिल होना हो या फिर कोई साधारण सा फंक्शन हो, बिना लिपस्टिक के हर महिला का पूरा लुक अधूरा सा लगता है. आज के समय में कॉस्मेटिक मार्केट में तरह-तरह के लुभावने शेड्स और वैरायटी मौजूद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके होंठों की खूबसूरती को बढ़ाने वाली इस लिपस्टिक को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया जाता है? इंटरनेट पर कई बार यह बात उठती है कि लिपस्टिक को बनाने में मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है.
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Published at : 11 Jun 2026 09:58 AM (IST)
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