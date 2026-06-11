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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजहोंठों को खूबसूरत बनाने वाली लिपस्टिक में होता है नॉनवेज? जानें फैक्ट्री से मेकअप किट तक का सफर

होंठों को खूबसूरत बनाने वाली लिपस्टिक में होता है नॉनवेज? जानें फैक्ट्री से मेकअप किट तक का सफर

लिपस्टिक के निर्माण को लेकर अक्सर यह बात छिपी रहती है कि कुछ चमकदार और मॉइस्चराइजिंग शेड्स में मछलियों के अंश मौजूद होते हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का पूरा सच आखिर है क्या.

By : निधि पाल  | Updated at : 11 Jun 2026 10:00 AM (IST)
लिपस्टिक के निर्माण को लेकर अक्सर यह बात छिपी रहती है कि कुछ चमकदार और मॉइस्चराइजिंग शेड्स में मछलियों के अंश मौजूद होते हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का पूरा सच आखिर है क्या.

दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसके मेकअप बॉक्स में लिपस्टिक शामिल न हो. ऑफिस जाना हो, किसी शादी-पार्टी में शामिल होना हो या फिर कोई साधारण सा फंक्शन हो, बिना लिपस्टिक के हर महिला का पूरा लुक अधूरा सा लगता है. आज के समय में कॉस्मेटिक मार्केट में तरह-तरह के लुभावने शेड्स और वैरायटी मौजूद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके होंठों की खूबसूरती को बढ़ाने वाली इस लिपस्टिक को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया जाता है? इंटरनेट पर कई बार यह बात उठती है कि लिपस्टिक को बनाने में मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है.

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इस बात को लेकर अक्सर महिलाओं के मन में संशय रहता है कि क्या वे अनजाने में अपने होंठों पर नॉनवेज प्रोडक्ट लगा रही हैं. लेकिन सच यह है कि हर तरह की लिपस्टिक में मछली का तेल मौजूद हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
इस बात को लेकर अक्सर महिलाओं के मन में संशय रहता है कि क्या वे अनजाने में अपने होंठों पर नॉनवेज प्रोडक्ट लगा रही हैं. लेकिन सच यह है कि हर तरह की लिपस्टिक में मछली का तेल मौजूद हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
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एक सामान्य लिपस्टिक को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से वैक्स यानी मोम, अलग-अलग तरह के ऑयल, पिगमेंट यानी रंग और कुछ चुनिंदा रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, कुछ खास तरह की लिपस्टिक के शेड्स और ब्रांड्स ऐसे जरूर हैं जिनमें मछली से जुड़े तत्वों की मिलावट की जाती है, लेकिन यह नियम सभी लिपस्टिकों पर पूरी तरह लागू नहीं होता.
एक सामान्य लिपस्टिक को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से वैक्स यानी मोम, अलग-अलग तरह के ऑयल, पिगमेंट यानी रंग और कुछ चुनिंदा रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, कुछ खास तरह की लिपस्टिक के शेड्स और ब्रांड्स ऐसे जरूर हैं जिनमें मछली से जुड़े तत्वों की मिलावट की जाती है, लेकिन यह नियम सभी लिपस्टिकों पर पूरी तरह लागू नहीं होता.
Published at : 11 Jun 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
How Lipstick Is Made Fish Oil In Lipstick

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