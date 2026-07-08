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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHindu Temples in Indonesia: जिस मुस्लिम देश की यात्रा पर गए पीएम मोदी, उस इंडोनेशिया में कितने हैं मंदिर?

Hindu Temples in Indonesia: जिस मुस्लिम देश की यात्रा पर गए पीएम मोदी, उस इंडोनेशिया में कितने हैं मंदिर?

इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में शामिल है. यहां करीब 87 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, जबकि इस देश में हिंदू, बौद्ध और दूसरे धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में रहते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 08 Jul 2026 08:27 AM (IST)
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Hindu Temples in Indonesia: पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल इंडोनेशिया के दौरे पर हैं. वहीं इंडोनेशिया के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार और रणनीतिक सहयोग को लेकर कई जरूरी समझौते हुए. भारत इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में 20 समझौते हुए, जिनमें सबसे अहम ब्रह्मोस की डील रही. इसे लेकर पिछले काफी समय से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी.

पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के साथ ही इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते फिर एक बार सुर्खियों में आ गए हैं. इसके अलावा भारत इंडोनेशिया के प्राचीन शिव मंदिर के संरक्षण और जीर्णोध्दार में भी सहयोग करेगा. इसके बाद यह सवाल भी उठने लगे कि  इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देशों में शामिल है, लेकिन वहां पर इतने हिंदू मंदिर कैसे हैं और वहां हिंदू संस्कृति आज भी किसी रूप में जीवित है. 

इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश, लेकिन यहां हजारों मंदिर मौजूद 

इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में शामिल है. यहां करीब 87 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, जबकि इस देश में हिंदू, बौद्ध और दूसरे धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में रहते हैं. धार्मिक विविधता के लिए पहचाने जाने वाले इस देश में 10,000 से ज्यादा मंदिर मौजूद है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है. इन मंदिरों में हिंदू, बौद्ध और स्थानीय परंपराओं से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल है. खास तौर पर बाली द्वीप आज भी हिंदू संस्कृति और परंपराओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में प्राचीन मंदिर स्थित है. 

प्रम्बानन मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर 

इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योग्याकार्ता के पास स्थित प्रम्बानन मंदिर देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है. यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था. करीब 47 मीटर ऊंचा मुख्य शिव मंदिर इस पूरे परिसर का सबसे प्रमुख आकर्षण है. प्रम्बानन केवल शिव मंदिर नहीं, बल्कि यह त्रिमूर्ति भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर है. पूरे परिसर में लगभग 250 मंदिर बने हुए. मंदिरों की दीवारों पर रामायण की कथाओं को बहुत सुंदर ढंग से पत्थरों पर उकेरा गया है, जो उस समय की कला और स्थापत्य कला का उत्कर्ष उदाहरण मानी जाती है. 

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भारत से कैसे इंडोनेशिया पहुंची हिंदू संस्कृति? 

इतिहासकारों के अनुसार हिंदू धर्म इंडोनेशिया में किसी सैन्य अभियान के जरिए नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार के माध्यम से पहुंचा. पहली शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत के व्यापारी मसाले, कपड़े और दूसरी वस्तुओं का व्यापार करने इंडोनेशिया पहुंचने लगे. उनके साथ भारतीय संस्कृती, भाषा, धार्मिक परंपरा और मंदिर निर्माण की कला भी वहां पहुंची. धीरे-धीरे स्थानीय शासको ने भारतीय संस्कृति को अपनाया इसके बाद भारत से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने धार्मिक परंपराओं और पूजा पद्धतियों का प्रसार किया. इसी दौर में रामायण, महाभारत, शिव, विष्णु और ब्रह्मा की उपासना वहां लोकप्रिय हुई. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 Jul 2026 08:27 AM (IST)
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