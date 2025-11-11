हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजवेंटिलेटर नहीं था तब कैसे होता था इलाज, जानें इसे किसने बनाया था?

वेंटिलेटर नहीं था तब कैसे होता था इलाज, जानें इसे किसने बनाया था?

Who Invented Ventilator: जब विज्ञान ने सांसों को मशीन यानि वेंटिलेटर से जोड़ा, तब जिंदगी ने नया रास्ता पाया. वेंटिलेटर का आविष्कार साबित करता है कि इंसान हारा नहीं, उसने मौत को रोकना सीख लिया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 11 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Who Invented Ventilator: जब विज्ञान ने सांसों को मशीन यानि वेंटिलेटर से जोड़ा, तब जिंदगी ने नया रास्ता पाया. वेंटिलेटर का आविष्कार साबित करता है कि इंसान हारा नहीं, उसने मौत को रोकना सीख लिया है.

जरा सोचिए, अगर किसी मरीज की सांसें थमने लगें और आसपास कोई वेंटिलेटर न हो, तो क्या किया जाता होगा? आज जहां एक मशीन इंसान की जान बचा सकती है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब डॉक्टर बिना किसी तकनीक के सिर्फ अपने अनुभव और कुछ साधारण उपकरणों से मौत को मात देते थे. आज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र भी इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत नाजुक है. ऐसे में वेंटिलेटर का आविष्कार चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक था, लेकिन उससे पहले इलाज का तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

1/7
आज वेंटिलेटर आधुनिक चिकित्सा की रीढ़ बन चुका है. चाहे कोरोना महामारी के समय हो या किसी गंभीर एक्सीडेंट के बाद की स्थिति, वेंटिलेटर वो मशीन है जो इंसान को मौत के मुहाने से खींच लाती है, लेकिन सवाल उठता है कि जब ये मशीन नहीं थी, तब लोग सांस रुकने या फेफड़ों के फेल होने पर कैसे जिंदा बचते थे?
आज वेंटिलेटर आधुनिक चिकित्सा की रीढ़ बन चुका है. चाहे कोरोना महामारी के समय हो या किसी गंभीर एक्सीडेंट के बाद की स्थिति, वेंटिलेटर वो मशीन है जो इंसान को मौत के मुहाने से खींच लाती है, लेकिन सवाल उठता है कि जब ये मशीन नहीं थी, तब लोग सांस रुकने या फेफड़ों के फेल होने पर कैसे जिंदा बचते थे?
2/7
20वीं सदी से पहले वेंटिलेटर जैसा कोई यंत्र नहीं था. डॉक्टर तब मैनुअल रेस्पिरेशन यानी हाथ से सांस देने की तकनीक अपनाते थे. इसमें डॉक्टर या नर्स मरीज के फेफड़ों में हवा भरने के लिए मुंह या एक विशेष ट्यूब का इस्तेमाल करते थे.
20वीं सदी से पहले वेंटिलेटर जैसा कोई यंत्र नहीं था. डॉक्टर तब मैनुअल रेस्पिरेशन यानी हाथ से सांस देने की तकनीक अपनाते थे. इसमें डॉक्टर या नर्स मरीज के फेफड़ों में हवा भरने के लिए मुंह या एक विशेष ट्यूब का इस्तेमाल करते थे.
3/7
इसे माउथ-टू-माउथ रेसुसिटेशन या बेलोज टेक्निक कहा जाता था. बेलोज तकनीक में एक छोटा पंप या चमड़े का थैला होता था, जिसे दबाकर मरीज के फेफड़ों में हवा भेजी जाती थी. हालांकि यह तरीका सीमित समय के लिए ही काम करता था और कई बार ज्यादा दबाव से फेफड़े फटने का खतरा भी रहता था.
इसे माउथ-टू-माउथ रेसुसिटेशन या बेलोज टेक्निक कहा जाता था. बेलोज तकनीक में एक छोटा पंप या चमड़े का थैला होता था, जिसे दबाकर मरीज के फेफड़ों में हवा भेजी जाती थी. हालांकि यह तरीका सीमित समय के लिए ही काम करता था और कई बार ज्यादा दबाव से फेफड़े फटने का खतरा भी रहता था.
4/7
वेंटिलेटर की असली कहानी शुरू होती है 1928 में, जब अमेरिकी वैज्ञानिक फिलिप ड्रिंकर और लुई एगासीज शॉ ने पहला ‘आयरन लंग’ यानी लोहे का फेफड़ा बनाया था. यह एक बड़ा धातु का सिलेंडर था, जिसमें मरीज को गर्दन तक रखा जाता था.
वेंटिलेटर की असली कहानी शुरू होती है 1928 में, जब अमेरिकी वैज्ञानिक फिलिप ड्रिंकर और लुई एगासीज शॉ ने पहला ‘आयरन लंग’ यानी लोहे का फेफड़ा बनाया था. यह एक बड़ा धातु का सिलेंडर था, जिसमें मरीज को गर्दन तक रखा जाता था.
5/7
मशीन बाहरी प्रेशर से मरीज के सीने को फैलाकर और सिकोड़कर सांस लेने में मदद करती थी. इसने पहली बार दुनिया को दिखाया कि मशीन भी इंसान की सांसें चला सकती है. इसके बाद 1950 के दशक में “पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर” आए, जो सीधे मरीज की नली में हवा भेजकर फेफड़ों को काम करने में मदद करते थे.
मशीन बाहरी प्रेशर से मरीज के सीने को फैलाकर और सिकोड़कर सांस लेने में मदद करती थी. इसने पहली बार दुनिया को दिखाया कि मशीन भी इंसान की सांसें चला सकती है. इसके बाद 1950 के दशक में “पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर” आए, जो सीधे मरीज की नली में हवा भेजकर फेफड़ों को काम करने में मदद करते थे.
6/7
इन मशीनों ने ICU और ऑपरेशन थियेटरों की तस्वीर ही बदल दी. कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया भर में मरीजों की सांसें थमने लगीं, तब वेंटिलेटर ने लाखों जिंदगियां बचाईं. लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि वेंटिलेटर कोई जादुई मशीन नहीं है. अगर मरीज की स्थिति बहुत गंभीर हो, तो यह सिर्फ थोड़े समय के लिए शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है.
इन मशीनों ने ICU और ऑपरेशन थियेटरों की तस्वीर ही बदल दी. कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया भर में मरीजों की सांसें थमने लगीं, तब वेंटिलेटर ने लाखों जिंदगियां बचाईं. लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि वेंटिलेटर कोई जादुई मशीन नहीं है. अगर मरीज की स्थिति बहुत गंभीर हो, तो यह सिर्फ थोड़े समय के लिए शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है.
7/7
कई बार मरीज की बॉडी मशीन पर निर्भर हो जाती है, जिससे डॉक्टरों को तय करना पड़ता है कि कब उसे हटाना सही रहेगा. आज के समय में वेंटिलेटर स्मार्ट तकनीक से लैस हैं, जिसमें सेंसर, डिजिटल डिस्प्ले और एआई सपोर्ट से लैस ये मशीनें मरीज की सांस के पैटर्न को पढ़कर खुद ही एडजस्ट हो जाती हैं.
कई बार मरीज की बॉडी मशीन पर निर्भर हो जाती है, जिससे डॉक्टरों को तय करना पड़ता है कि कब उसे हटाना सही रहेगा. आज के समय में वेंटिलेटर स्मार्ट तकनीक से लैस हैं, जिसमें सेंसर, डिजिटल डिस्प्ले और एआई सपोर्ट से लैस ये मशीनें मरीज की सांस के पैटर्न को पढ़कर खुद ही एडजस्ट हो जाती हैं.
Published at : 11 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Ventilator What Is Ventilator History Of Ventilator Who Invented Ventilator

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
बॉलीवुड
चार बेटियों के पिता है धर्मेंद्र, एक का हुआ तलाक, जानें बाकियों ने किनसे की शादी, कौन हैं दामाद?
चार बेटियों के पिता है धर्मेंद्र, एक का हुआ तलाक, जानें-बाकियों ने किनसे की शादी, कौन हैं दामाद?
क्रिकेट
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: जैश के इन 4 आतंकियों की मैदान पर शुरू हुई तलाश | Breaking
Delhi Red Fort Blast: कौन है Doc Umer जिसे लाल किला हादसे का मुख्य अभियुक्त माना जा रहा? | Breaking
Delhi Blast: पुलवामा के उमर से हड़बड़ी में हो गया Lal Quila के पास धमाका? | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: जहां हुआ था जोरदार धमाका, वहां जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम |
ort Blast: दिल्ली बम धमाके से पहले किसने खरीदी थी i-20 कार? हुआ खुलासा | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
बॉलीवुड
चार बेटियों के पिता है धर्मेंद्र, एक का हुआ तलाक, जानें बाकियों ने किनसे की शादी, कौन हैं दामाद?
चार बेटियों के पिता है धर्मेंद्र, एक का हुआ तलाक, जानें-बाकियों ने किनसे की शादी, कौन हैं दामाद?
क्रिकेट
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
शिक्षा
क्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया
क्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया
Home Tips
इमर्सन रॉड पर जम गई है पानी की सफेद चादर? किचन में रखी इन चीजों से कर सकते हैं साफ
इमर्सन रॉड पर जम गई है पानी की सफेद चादर? किचन में रखी इन चीजों से कर सकते हैं साफ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Embed widget