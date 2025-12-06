जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में पिछले कई दिनों से चल रहा जमीन विवाद आज नए मोड़ पर पहुंच गया. ग्रेट खली उर्फ़ दिलीप राणा ने तहसीलदार और विभाग पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने सबूतों और दस्तावेजों के साथ पूरा मामला सामने रख दिया. प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि खली के आरोप झूठ और भ्रामक हैं.

जमीन नंबर 8 खरीदी, कब्जा नंबर 6 पर

तहसीलदार ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि खली ने बटामंडी के पास जमीन नंबर 8 खरीदी, लेकिन आज वह जमीन नंबर 6 पर कब्जा किए बैठे हैं. उन्होंने कहा कि विभाग ने कई बार डिमार्केशन के लिए खली को बुलाया, लेकिन वह एक बार भी उपस्थित नहीं हुए. इससे विवाद और गहराता चला गया.

ऋषभ शर्मा ने बताया कि पिछले 50 दिनों में खली की ओर से कोई भी वैध दस्तावेज विभाग को नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि जमीन अगर आपकी है तो सबूत दीजिए. सेलिब्रिटी होना किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाता. उन्होंने कहा कि विभाग लगातार समय देता रहा, लेकिन खली की ओर से सिर्फ आरोप लगाए गए, कोई प्रमाण नहीं.

कानून सबके लिए बराबर

प्रेस वार्ता के दौरान तहसीलदार ने साफ कहा कि वह ईमानदारी से काम कर रहे हैं और किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून सबके लिए बराबर है. चाहे आम नागरिक हो या ग्रेट खली जैसा बड़ा सेलिब्रिटी.

तहसीलदार के इस पलटवार के बाद मामला और गर्माने की पूरी संभावना है. एक तरफ खली जमीन को अपना बता रहे हैं, वहीं विभाग कह रहा है कि कब्जा गलत जगह पर है. अब कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है, यह आने वाले दिनों में तय होगा. यह बयानजी साफ दिखाती है कि मामला अब सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि कानून बनाम सेलिब्रिटी दबाव की लड़ाई बन गया है.