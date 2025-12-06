थाईलैंड में दोपहर में क्यों नहीं पी सकते थे शराब, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह

Thailand Alcohol: थाईलैंड में दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे के बीच शराब की बिक्री पर रोक लगी हुई थी. यह नियम 5 दशकों से ज्यादा समय तक चला. हालांकि नवंबर 2025 में थाई सरकार ने इस दोपहर की पाबंदी में थोड़ी ढील दी है जिससे पर्यटन उद्योग को राहत मिले. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा नियम क्यों बनाया गया था और क्या थी इसके पीछे की वजह. तो आइए जानते हैं.

क्यों बनाया गया था यह नियम

दोपहर में शराब पर पाबंदी की जड़ 1972 से फैलनी शुरू हुई. उस वक्त थाईलैंड पर सैन्य नेतृत्व का शासन था. प्रशासन का मानना था कि दिन में बिना रोक-टोक के शराब पीने से प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा था. यह असर सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा पड़ रहा था. इस बात को पक्का करने के लिए कि अधिकारी काम के घंटे के दौरान ध्यान केंद्रित रखें सरकार ने दोपहर में एक खास बिक्री न करने का समय तय किया. वैसे कागजों पर तो यह सार्वजनिक कल्याण के लिए बनाया गया एक नियम था लेकिन बड़े पैमाने पर यह नियम सख्त कार्य बल अनुशासन के एक साधन के रूप में काम करता था.

सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना

कार्यस्थल की चिंताओं से अलग सरकार ने दोपहर की पाबंदी को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के तरीके के रूप में भी देखा. दिन में शराब पीने से अक्सर सार्वजनिक अशांति और छोटी-मोटी आपराधिक घटनाएं होती थी. कुछ घंटे के लिए शराब की उपलब्धता को सीमित करके अधिकारियों को उम्मीद थी कि ऐसी समस्याओं के बढ़ाने की संभावना कम हो जाएगी.

पर्यटन का दबाव और बदलते दृष्टिकोण

अब जैसे-जैसे थाईलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक बन रहा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने इस नियम पर फिर से विचार करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया. पर्यटक इस पाबंदी पर सवाल उठाते थे और कई व्यवसायों ने यह तर्क दिया कि इस प्रतिबंध से भ्रम पैदा होता है और ग्राहकों का आना जाना बाधित होता है. शुरुआत में तो इस बात का डर था कि प्रतिबंध हटने से सामाजिक अनुशासन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है लेकिन सरकार को धीरे-धीरे यह महसूस हुआ कि पर्यटन राजस्व पर बहुत ज्यादा निर्भर देश में दोपहर की पाबंदी पुरानी हो चुकी थी.

नवंबर 2025 में बदलाव

थाई सरकार ने एक समीक्षा की और नवंबर 2025 में इस पाबंदी में कुछ जरूरी बदलाव लागू किए. दोपहर 2:00 बजे से 5:00 के बीच शराब की बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है. यह अनुमति लाइसेंस वाले होटल, रिसोर्ट और मनोरंजन स्थल को दी गई है. इस फैसले को व्यवसायों का समर्थन करने और थाईलैंड को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने के कदम के रूप में पेश किया गया है.

कुछ नए नियम

छूट के बावजूद भी अपडेटेड कानून में कुछ नए नियम बनाए गए हैं. नए नियम के मुताबिक अगर लोग पहले से तय समय के दौरान शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर अभी भी फाइन लग सकता है, भले ही उन्होंने शराब पहले खरीदी हो. इससे रेस्टोरेंट और बार कम्युनिटी में चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि बिजनेस मालिकों को डर है कि इस जटिल फाइन सिस्टम की वजह से ग्राहकों को फिर से परेशानी हो सकती है. भले ही पॉलिसी नरम हो चुकी हो लेकिन इसे लागू करने में अभी भी क्लेरिटी की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: फ्लाइट में महिलाओं को एयर होस्टेस कहते हैं तो पुरुषों को क्या कहा जाता है, नहीं पता तो जान लिजिए जवाब