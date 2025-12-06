हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजThailand Alcohol: थाईलैंड में दोपहर में क्यों नहीं पी सकते थे शराब, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह

Thailand Alcohol: थाईलैंड में दोपहर में क्यों नहीं पी सकते थे शराब, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह

Thailand Alcohol: थाईलैंड में दोपहर 2:00 बजे से 5:00 के बीच शराब पीने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों लगाया गया था यह बैन.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Dec 2025 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

Thailand Alcohol: थाईलैंड में दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे के बीच शराब की बिक्री पर रोक लगी हुई थी. यह नियम 5 दशकों से ज्यादा समय तक चला. हालांकि नवंबर 2025 में थाई सरकार ने इस दोपहर की पाबंदी में थोड़ी ढील दी है जिससे पर्यटन उद्योग को राहत मिले. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा नियम क्यों बनाया गया था और क्या थी इसके पीछे की वजह. तो आइए जानते हैं.

क्यों बनाया गया था यह नियम 

दोपहर में शराब पर पाबंदी की जड़ 1972 से फैलनी शुरू हुई. उस वक्त थाईलैंड पर सैन्य नेतृत्व का शासन था. प्रशासन का मानना था कि दिन में बिना रोक-टोक के शराब पीने से प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा था. यह असर सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा पड़ रहा था. इस बात को पक्का करने के लिए कि अधिकारी काम के घंटे के दौरान ध्यान केंद्रित रखें सरकार ने दोपहर में एक खास बिक्री न करने का समय तय किया. वैसे कागजों पर तो यह सार्वजनिक कल्याण के लिए बनाया गया एक नियम था लेकिन बड़े पैमाने पर यह नियम सख्त कार्य बल अनुशासन के एक साधन के रूप में काम करता था.

सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना 

कार्यस्थल की चिंताओं से अलग सरकार ने दोपहर की पाबंदी को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के तरीके के रूप में भी देखा. दिन में शराब पीने से अक्सर सार्वजनिक अशांति और छोटी-मोटी आपराधिक घटनाएं होती थी. कुछ घंटे के लिए शराब की उपलब्धता को सीमित करके अधिकारियों को उम्मीद थी कि ऐसी समस्याओं के बढ़ाने की संभावना कम हो जाएगी.

पर्यटन का दबाव और बदलते दृष्टिकोण 

अब जैसे-जैसे थाईलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक बन रहा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने इस नियम पर फिर से विचार करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया. पर्यटक इस पाबंदी पर सवाल उठाते थे और कई व्यवसायों ने यह तर्क दिया कि इस प्रतिबंध से भ्रम पैदा होता है और ग्राहकों का आना जाना बाधित होता है. शुरुआत में तो इस बात का डर था कि प्रतिबंध हटने से सामाजिक अनुशासन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है लेकिन सरकार को धीरे-धीरे यह महसूस हुआ कि पर्यटन राजस्व पर बहुत ज्यादा निर्भर देश में दोपहर की पाबंदी पुरानी हो चुकी थी.

नवंबर 2025 में बदलाव 

थाई सरकार ने एक समीक्षा की और नवंबर 2025 में इस पाबंदी में कुछ जरूरी बदलाव लागू किए. दोपहर 2:00 बजे से 5:00 के बीच शराब की बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है. यह अनुमति लाइसेंस वाले होटल, रिसोर्ट और मनोरंजन स्थल को दी गई है. इस फैसले को  व्यवसायों का समर्थन करने और थाईलैंड को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने के कदम के रूप में पेश किया गया है.

कुछ नए नियम 

छूट के बावजूद भी अपडेटेड कानून में कुछ नए नियम बनाए गए हैं. नए नियम के मुताबिक अगर लोग पहले से तय समय के दौरान शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर अभी भी फाइन लग सकता है, भले ही उन्होंने शराब पहले खरीदी हो. इससे रेस्टोरेंट और बार कम्युनिटी में चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि बिजनेस मालिकों को डर है कि इस जटिल फाइन सिस्टम की वजह से ग्राहकों को फिर से परेशानी हो सकती है. भले ही पॉलिसी नरम हो चुकी हो लेकिन इसे लागू करने में अभी भी क्लेरिटी की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: फ्लाइट में महिलाओं को एयर होस्टेस कहते हैं तो पुरुषों को क्या कहा जाता है, नहीं पता तो जान लिजिए जवाब

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 06 Dec 2025 10:13 AM (IST)
Tags :
Alcohol Ban Thailand Alcohol Thai Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
इंडिया
उधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी
उधमपुर-बारामूला रेल लिंक को आगे बढ़ाने का प्लान, उरी रेलवे लाइन का DPR तैयार; रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
जनरल नॉलेज
Thailand Alcohol: थाईलैंड में दोपहर में क्यों नहीं पी सकते थे शराब, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह
थाईलैंड में दोपहर में क्यों नहीं पी सकते थे शराब, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह
हेल्थ
Plastic Bottle Health Impact: पुरानी प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं पानी तो हो जाएं सावधान, धीरे-धीरे मौत आ रही करीब
पुरानी प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं पानी तो हो जाएं सावधान, धीरे-धीरे मौत आ रही करीब
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget