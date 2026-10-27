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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद

Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद

चक्रवात अर्नब 27 अक्टूबर 2026 को आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. IMD के अनुसार, 28 अक्टूबर को तट पार करते समय हवा की रफ्तार 125 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

Written By : सौरव कुमार  | Updated at : 27 Oct 2026 11:42 AM (IST)

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चक्रवात अर्नब को लेकर अलर्ट
Source : freepik

Background

पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर भीषण चक्रवाती तूफान अर्नब आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मंगलवार (27 अक्टूबर 2026) की सुबह 5:30 बजे के करीब तूफान पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में मौजूद था. इस वजह से समुद्र किनारे मौजूद इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की आशंका है. IMD की रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवात बीते 6 घंटों में करीब 22 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ चुका है. सुबह 5:30 बजे यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से लगभग 260 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था. तूफान काकीनाडा से करीब 300 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, ओडिशा के गोपालपुर से 380 किलोमीटर दक्षिण और मछलीपट्टनम से 390 किलोमीटर पूर्व में स्थित था.

IMD के अनुसार तूफान 27 अक्टूबर की शाम तक पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है. इसके बाद इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर की दोपहर से पहले आंध्र प्रदेश और यनम के तट के बीच, बापटला और विशाखापत्तनम के आसपास तट पार करने की बहुत संभावना है. तूफान की अधिकतम हवा की रफ्तार तट से टकराते समय 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. हवा के तेज झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. मौसम विभाग विशाखापत्तनम में लगे डॉपलर मौसम रडार की मदद से तूफान पर लगातार नजर रख रहा है. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी ताजा चेतावनियों का पालन करना चाहिए.

 मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने, निचले और जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और जान-माल के नुकसान को कम से कम करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने आपदा प्रतिक्रिया टीमों को तैनात कर दिया है, संवेदनशील इलाकों में तैनात अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए हैं. गंजाम, गजपति, रायगडा, कोरापुट और मलकानगिरी उन जिलों में शामिल हैं, जहां भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. तटीय और अन्य जोखिम वाले इलाकों में मछली पकड़ने की गतिविधियों और पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है. IMD ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और स्थानीय लोगों से सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

11:42 AM (IST)  •  27 Oct 2026

Cyclone update in Odisha: चक्रवात अर्नब हुआ बेहद गंभीर, खेती से लेकर रेल और हवाई यातायात पर असर की आशंका

IMD के डायरेक्टर के. नागरात्ना ने जानकारी दी कि अर्नब तूफान 26 अक्तूबर को बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है. इसके प्रभाव से काफी नुकसान होने की आशंका है, जिससे कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं.  रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी असर पड़ सकता है.

11:20 AM (IST)  •  27 Oct 2026

Puri Weather: पुरी में बारिश से श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ी, जगन्नाथ मंदिर जाने वाले रास्तों पर असर

चक्रवात अर्नब के प्रभाव के कारण हुई भारी बारिश से पुरी जिले के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है, जिससे जगन्नाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालु प्रभावित हुए हैं.

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