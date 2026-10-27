WPL 2027 ऑक्शन का आयोजन 28 अक्टूबर को कोच्चि में होगा. पांचवें सीजन से पहले नीलामी में कुल मिलाकर 146 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी और सभी पांच टीमों के पास कुल मिलाकर 8.15 करोड़ रुपये बचे हैं. बताया दें कि WPL का अगला सीजन 14 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा.

ऑक्शन के लिए कुल 146 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. मगर इनमें से सिर्फ 27 खिलाड़ी ही बिक पाएंगे. ऑक्शन में 20 भारतीय और 7 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है, बाकी 119 खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगेगी. यहां जान लीजिए ऑक्शन से जुड़ी हर बड़ी डिटेल.

नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 146 खिलाड़ियों में से 119 भारत के हैं और 27 विदेशी खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इनमें सिर्फ 36 खिलाड़ियों के पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का अनुभव है. इनके अलावा 110 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी.

किसके पास कितना पैसा?

WPL 2027 के ऑक्शन में सबसे कम पैसा मुंबई इंडियंस के पास है. MI के पास सिर्फ 90 लाख रुपये बचे हैं और उसके स्क्वाड में 6 स्लॉट खाली ही. वहीं यूपी वॉरियर्स 3.75 करोड़ रुपये के साथ सबसे बड़ा पर्स लेकर ऑक्शन में उतरेगी. यूपी ने कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था. उसकी टीम में 8 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 3 विदेशी होंगे. गुजरात जायंट्स के पास 1.25 करोड़ रुपये बचे हैं. RCB और दिल्ली कैपिटल्स के पास भी एक करोड़ रुपये से अधिक रकम बची हुई है.

3.75 करोड़ - यूपी वॉरियर्स

1.25 करोड़ - गुजरात जायंट्स

1.15 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू

1.10 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

90 लाख - मुंबई इंडियंस

ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू और इंग्लैंड की सोफिया डंकली का बेस प्राइस सबसे ज्यादा है. इन दोनों विदेशी खिलाड़ियों पर बोली 50 लाख रुपये से शुरू होगी. वहीं 40 लाख रुपये के बेस प्राइस वाले वर्ग में भारत की जी कमलिनी और किरण नवगिरे शामिल हैं. उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर जेस जोनासन और हीथर ग्राहम का बेस प्राइस भी 40 लकह रुपये होगा. ऑक्शन में खिलाड़ियों का न्यूनतम बेस प्राइस 10 लाख रुपये है.

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