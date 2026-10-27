MLC को कितनी मिलती है सैलरी, किस राज्य में मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिहार एमएलसी चुनाव परिणामों संग वेतन-भत्तों की चर्चा।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में एमएलसी मासिक वेतन सर्वाधिक है।

बिहार में एमएलसी को लगभग ₹1.6 लाख मासिक वेतन मिलता है।

वेतन के अतिरिक्त यात्रा, आवास, पेंशन आदि सुविधाएं मिलती हैं।

Bihar MLC Election: बिहार में 2026 के एमएलसी चुनावों के नतीजे 150 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे. इनमें से 90 उम्मीदवार स्नातक कोटे से और 60 शिक्षक कोटे से चुनाव लड़ रहे हैं. बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए वोटों की गिनती चल रही है. इस बीच विधान परिषद के सदस्यों को मिलने वाले वेतन और भत्तों पर भी चर्चा हो रही है.

पूरे भारत में एमएलसी का वेतन एक समान नहीं होता. इसे संबंधित राज्य सरकार अपने नियम और कानून के तहत तय करती है. आमतौर पर एक एमएलसी की सैलरी और भत्ते उसी राज्य के विधानसभा सदस्य की सैलरी और भत्तों के बराबर होते हैं. इस वजह से राज्य के हिसाब से यह राशि अलग-अलग हो सकती है.

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वेतन

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एमएलसी को मिलने वाला कुल वेतन सबसे ज्यादा है. उनकी मासिक कमाई लगभग ₹2.5 लाख से ₹2.96 लाख के बीच है. इस दायरे में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है. यहां मासिक वेतन ₹2.66 लाख से ₹2.96 लाख के बीच है.

उत्तर प्रदेश में मूल मासिक वेतन ₹35,000 है. जब इसमें निर्वाचन क्षेत्र और चिकित्सा भत्ते जैसे अतिरिक्त भत्ते जुड़ जाते हैं तो कुल रकम काफी बढ़ जाती है. मूल वेतन और कुल मासिक वेतन के बीच का अंतर इन्हीं भत्तों की वजह से होता है.

महाराष्ट्र में वेतन और भत्तों को मिलाकर कुल मासिक वेतन लगभग ₹2.52 लाख है. तेलंगाना में भी एमएलसी को अच्छा पैकेज मिलता है. यहां उन्हें हर महीने लगभग ₹2.50 लाख मिलते हैं. इन आंकड़ों के आधार पर ये तीनों राज्य सबसे ज्यादा वेतन देने वाले राज्यों में आते हैं. हालांकि इनमें भी उत्तर प्रदेश का मासिक वेतन दायरा सबसे ज्यादा है.





बिहार में एमएलसी का वेतन और भत्ते

बिहार में एक एमएलसी को भत्तों सहित कुल मासिक वेतन लगभग ₹1.60 लाख से ₹1.70 लाख तक मिलता है. यहां मूल वेतन ₹50,000 है. इसके अलावा इसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और एक निजी सहायक के लिए मिलने वाला भत्ता भी शामिल होता है.

तुलना से यह पता चलता है कि बिहार में मिलने वाला कुल मासिक वेतन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आंकड़ों की तुलना में कम है. हालांकि सिर्फ मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी से यह पता नहीं चलता कि एक एमएलसी को कुल कितनी राशि मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कुल पैकेज में भत्तों का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है.





यात्रा और दैनिक भत्ते

मासिक वेतन के अलावा एमएलसी को कई दूसरे फायदे भी मिलते हैं. इनमें ट्रेन और हवाई यात्रा के लिए सालाना मुफ्त यात्रा कूपन शामिल हैं. इनकी कीमत ₹3 लाख से ₹4.25 लाख तक हो सकती है. ये कूपन रेगुलर सैलरी और भत्तों के अतिरिक्त यात्रा फायदे देते हैं.

विधान परिषद की बैठकों या सत्रों में शामिल होने के लिए लगभग ₹2500 से ₹3000 का अलग से दैनिक भत्ता भी दिया जाता है. यह भुगतान सदन की कार्यवाही में भाग लेने से जुड़ा होता है और मासिक वेतन से अलग होता है.

आवास, बिजली और वाहन की सुविधा

एमएलसी को मिलने वाले सभी फायदों में आवास की सुविधा भी शामिल है. उन्हें सरकारी आवास या फिर मकान किराया भत्ता मिल सकता है. इसके अलावा उन्हें हर महीने लगभग 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी मिलती है.

इसी के साथ एमएलसी को गाड़ी या फिर दूसरे वाहन खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर लोन या 15 लाख से 25 लाख तक का एडवांस दिया जाता है. यह सुविधा ट्रांसपोर्ट के लिए आर्थिक सहायता देती है और मासिक वेतन से अलग होती है.

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कार्यकाल खत्म होने के बाद पेंशन

एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उन्हें फायदे मिलते रहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें ₹45,000 या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन दी जाती है. कुल मिलाकर एमएलसी को मिलने वाला वेतन राज्यों के नियमों के मुताबिक अलग-अलग होता है और इसमें वेतन के साथ-साथ कई भत्ते और सुविधाएं भी शामिल होती हैं.

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