Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMLC को कितनी मिलती है सैलरी, किस राज्य में मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे?

MLC को कितनी मिलती है सैलरी, किस राज्य में मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे?

Bihar MLC Election: बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एमएलसी को कितनी सैलरी दी जाती है और किस राज्य में यह सैलरी सबसे ज्यादा है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Oct 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बिहार एमएलसी चुनाव परिणामों संग वेतन-भत्तों की चर्चा।
  • उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में एमएलसी मासिक वेतन सर्वाधिक है।
  • बिहार में एमएलसी को लगभग ₹1.6 लाख मासिक वेतन मिलता है।
  • वेतन के अतिरिक्त यात्रा, आवास, पेंशन आदि सुविधाएं मिलती हैं।

Bihar MLC Election: बिहार में 2026 के एमएलसी चुनावों के नतीजे 150 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे.  इनमें से 90 उम्मीदवार स्नातक कोटे से और 60 शिक्षक कोटे से चुनाव लड़ रहे हैं. बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए वोटों की गिनती चल रही है.  इस बीच विधान परिषद के सदस्यों को मिलने वाले वेतन और भत्तों पर भी चर्चा हो रही है. 

पूरे भारत में एमएलसी का वेतन एक समान नहीं होता. इसे संबंधित राज्य सरकार अपने नियम और कानून के तहत तय करती है. आमतौर पर एक एमएलसी की सैलरी और भत्ते उसी राज्य के विधानसभा सदस्य की सैलरी और भत्तों के बराबर होते हैं. इस वजह से राज्य के हिसाब से यह राशि अलग-अलग हो सकती है. 

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वेतन 

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एमएलसी को मिलने वाला कुल वेतन सबसे ज्यादा है. उनकी मासिक कमाई लगभग ₹2.5 लाख से ₹2.96 लाख के बीच है. इस दायरे में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है. यहां मासिक वेतन ₹2.66 लाख से ₹2.96 लाख के बीच है. 

उत्तर प्रदेश में मूल मासिक वेतन ₹35,000 है. जब इसमें निर्वाचन क्षेत्र और चिकित्सा भत्ते जैसे अतिरिक्त भत्ते जुड़ जाते हैं तो कुल रकम काफी बढ़ जाती है. मूल वेतन और कुल मासिक वेतन के बीच का अंतर इन्हीं भत्तों की वजह से होता है.

महाराष्ट्र में वेतन और भत्तों को मिलाकर कुल मासिक वेतन लगभग ₹2.52 लाख है. तेलंगाना में भी एमएलसी को अच्छा पैकेज मिलता है. यहां उन्हें हर महीने लगभग ₹2.50 लाख मिलते हैं. इन आंकड़ों के आधार पर ये तीनों राज्य सबसे ज्यादा वेतन देने वाले राज्यों में आते हैं. हालांकि इनमें भी उत्तर प्रदेश का मासिक वेतन दायरा सबसे ज्यादा है.


MLC को कितनी मिलती है सैलरी, किस राज्य में मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे?

बिहार में एमएलसी का वेतन और भत्ते

बिहार में एक एमएलसी को भत्तों सहित कुल मासिक वेतन लगभग ₹1.60 लाख से ₹1.70 लाख तक मिलता है. यहां मूल वेतन ₹50,000 है. इसके अलावा इसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और एक निजी सहायक के लिए मिलने वाला भत्ता भी शामिल होता है. 

तुलना से यह पता चलता है कि बिहार में मिलने वाला कुल मासिक वेतन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आंकड़ों की तुलना में कम है. हालांकि सिर्फ मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी से यह पता नहीं चलता कि एक एमएलसी को कुल कितनी राशि मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कुल पैकेज में भत्तों का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है.


MLC को कितनी मिलती है सैलरी, किस राज्य में मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे?

यात्रा और दैनिक भत्ते 

मासिक वेतन के अलावा एमएलसी को कई दूसरे फायदे भी मिलते हैं. इनमें ट्रेन और हवाई यात्रा के लिए सालाना मुफ्त यात्रा कूपन शामिल हैं. इनकी कीमत ₹3 लाख से ₹4.25 लाख तक हो सकती है. ये कूपन रेगुलर सैलरी और भत्तों के अतिरिक्त यात्रा फायदे देते हैं. 

विधान परिषद की बैठकों या सत्रों में शामिल होने के लिए लगभग ₹2500 से ₹3000 का अलग से दैनिक भत्ता भी दिया जाता है. यह भुगतान सदन की कार्यवाही में भाग लेने से जुड़ा होता है और मासिक वेतन से अलग होता है.

आवास, बिजली और वाहन की सुविधा 

एमएलसी को मिलने वाले सभी फायदों में आवास की सुविधा भी शामिल है. उन्हें सरकारी आवास या फिर मकान किराया भत्ता मिल सकता है. इसके अलावा उन्हें हर महीने लगभग 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी मिलती है. 

इसी के साथ एमएलसी को गाड़ी या फिर दूसरे वाहन खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर लोन या 15 लाख से 25 लाख तक का एडवांस दिया जाता है. यह सुविधा ट्रांसपोर्ट के लिए आर्थिक सहायता देती है और मासिक वेतन से अलग होती है.

यह भी पढ़ें: क्या इंसानों की तरह जानवरों को भी होता है डिप्रेशन, जानें क्या होती है इसकी वजह?

कार्यकाल खत्म होने के बाद पेंशन 

एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उन्हें फायदे मिलते रहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें ₹45,000 या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन दी जाती है. कुल मिलाकर एमएलसी को मिलने वाला वेतन राज्यों के नियमों के मुताबिक अलग-अलग होता है और इसमें वेतन के साथ-साथ कई भत्ते और सुविधाएं भी शामिल होती हैं.

यह भी पढ़ें: कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Bihar MLC Election Result MLC Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कार्बाइड गन क्या है, इससे कैसे होता है धमाका?
कार्बाइड गन क्या है, इससे कैसे होता है धमाका?
जनरल नॉलेज
इजराइल की संसद को 'नेसेट' क्यों कहते हैं, इसमें 120 सांसद ही क्यों?
इजराइल की संसद को 'नेसेट' क्यों कहते हैं, इसमें 120 सांसद ही क्यों?
जनरल नॉलेज
क्या इंसानों की तरह जानवरों को भी होता है डिप्रेशन, जानें क्या होती है इसकी वजह?
क्या इंसानों की तरह जानवरों को भी होता है डिप्रेशन, जानें क्या होती है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
कौन हैं नेतन्याहू के विरोधी पीएम कैंडिडेट, कितनी बार मिल चुकी हार?
कौन हैं नेतन्याहू के विरोधी पीएम कैंडिडेट, कितनी बार मिल चुकी हार?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: दांव पर अनंत सिंह की भी साख, JDU की ओर से पहली प्रतिक्रिया
बिहार MLC चुनाव रिजल्ट: वोटों की गिनती के बीच JDU की ओर से पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
बॉलीवुड
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खरगे का नाम लिए बिना मायावती की कांग्रेस को नसीहत, कहा- ये जनहित में नहीं
खरगे का नाम लिए बिना मायावती की कांग्रेस को नसीहत, कहा- ये जनहित में नहीं
इंडिया
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
एग्रीकल्चर
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget