गहरे समंदर के बीच से कैसे निकाला जाता है तेल और गैस, प्रक्रिया जान रह जाएंगे हैरान

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजगहरे समंदर के बीच से कैसे निकाला जाता है तेल और गैस, प्रक्रिया जान रह जाएंगे हैरान

By : निधि पाल  | Updated at : 22 Oct 2025 05:51 PM (IST)
How Oil And Gas Are Extracted: समंदर की हजारों फीट गहराई में धरती का सबसे कीमती खजाना तेल और गैस छिपा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाता है. चलिए जानें.

क्या आपने कभी सोचा है कि गहरे समंदर की हजारों फीट गहराई में दबा तेल और गैस आखिर सतह तक कैसे पहुंचता है? जहां इंसान नहीं जा सकता, वहां मशीनें और तकनीकें मिलकर धरती की सबसे कीमती ऊर्जा निकालती हैं. यह प्रक्रिया सुनने में जितनी रोमांचक है, उतनी ही जोखिम भरी भी है. एक छोटी सी गलती भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है. जानिए, कैसे समंदर के भीतर से निकलता है ये ‘काला सोना’ जो पूरी दुनिया को चलाता है.

गहरे समंदर के नीचे छिपा तेल और गैस हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का सबसे अहम स्रोत है, लेकिन इसे निकालना एक बेहद जटिल और तकनीकी प्रक्रिया होती है.
इसे ऑफशोर ड्रिलिंग कहा जाता है, यानी समुद्र की गहराई में जाकर तेल और गैस के भंडार तक पहुंचना होता है. यह प्रक्रिया वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अत्याधुनिक मशीनों की मदद से की जाती है.
सबसे पहले, वैज्ञानिक सीस्मिक सर्वे की मदद से यह पता लगाते हैं कि समुद्र के नीचे तेल या गैस के भंडार कहां मौजूद हैं.
इसके लिए समुद्री सतह पर ध्वनि तरंगें छोड़ी जाती हैं, जिनके प्रतिबिंब से यह पता चलता है कि नीचे कैसी परतें हैं और उनमें हाइड्रोकार्बन यानि तेल-गैस हैं या नहीं. जब सही जगह की पहचान हो जाती है, तो वहां ड्रिलिंग रिग लगाया जाता है.
समुद्र में यह रिग एक भारी-भरकम प्लेटफॉर्म होता है, जो लहरों के बीच स्थिर रहता है. इसके बाद ड्रिल बिट्स की मदद से समुद्री तल में सैकड़ों मीटर गहराई तक छेद किया जाता है. धीरे-धीरे जब ड्रिलिंग पाइप नीचे जाती है, तो हाइड्रोकार्बन वाले भंडार तक पहुंचने के बाद तेल और गैस ऊपर आने लगते हैं.
इस दौरान ब्लोआउट प्रिवेंटर जैसी मशीनें सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं ताकि प्रेशर बढ़ने पर विस्फोट न हो. तेल और गैस को ऊपर लाने के बाद उन्हें अलग किया जाता है. गैस को पाइपलाइन के जरिए जमीन पर भेजा जाता है जबकि कच्चे तेल को टैंकरों में भरकर रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है.
इस पूरी प्रक्रिया में डीपवॉटर रिग्स, सबसी पंप्स और रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स जैसे आधुनिक उपकरण अहम भूमिका निभाते हैं. भारत में भी ऐसे कई ऑफशोर ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे मुंबई हाई, जहां देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा होता है.
Published at : 22 Oct 2025 05:51 PM (IST)
Tags :
Gas OIL Deep Sea Oil Extraction How Gas Is Extracted

