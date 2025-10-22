गहरे समंदर के बीच से कैसे निकाला जाता है तेल और गैस, प्रक्रिया जान रह जाएंगे हैरान

समुद्र में यह रिग एक भारी-भरकम प्लेटफॉर्म होता है, जो लहरों के बीच स्थिर रहता है. इसके बाद ड्रिल बिट्स की मदद से समुद्री तल में सैकड़ों मीटर गहराई तक छेद किया जाता है. धीरे-धीरे जब ड्रिलिंग पाइप नीचे जाती है, तो हाइड्रोकार्बन वाले भंडार तक पहुंचने के बाद तेल और गैस ऊपर आने लगते हैं.