Israeli Shekel: इजराइल में कितने हो जाएंगे भारत के 100000 रुपये, कितनी मजबूत है वहां की करेंसी
Israeli Shekel: इजराइल की करेंसी न्यू शेकेल को एक मजबूत मुद्रा माना जाता है. आइए जानते हैं भारत के 1 लाख रुपए इजराईल की मुद्रा में कितने होंगे.
Israeli Shekel: इजराइल की आधिकारिक मुद्रा को शेकेल कहा जाता है. आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइली न्यू शेकेल करेंसी के बारे में और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत के ₹100000 इजराइली शेकेल में कितने होंगे. इसी के साथ आइए जानते हैं कि इजराइल की मुद्रा कितनी ज्यादा मजबूत है और भारतीय रूपयों की तुलना में इसका मूल्य कैसा है.
Published at : 14 Oct 2025 01:24 PM (IST)
