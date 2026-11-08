दिवाली के जश्न के बीच इन जगहों पर मनाया जाता है शोक, क्या है अनोखी परंपरा?

कर्नाटक का मेलकोट, टीपू सुल्तान के नरसंहार की दर्दनाक याद

दिवाली पर शोक मनाने का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उदाहरण कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित ऐतिहासिक मंदिर शहर मेलकोट में देखने को मिलता है, यहां रहने वाला मांड्यम अयंगर ब्राह्मण समुदाय पिछले 230 से अधिक वर्षों से दिवाली नहीं मनाता है. इसके पीछे 18वीं सदी के अंत की एक बेहद दर्दनाक ऐतिहासिक घटना है. इतिहासकारों के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन टीपू सुल्तान की सेना ने इस समुदाय के 700 से अधिक परिवारों का बेरहमी से नरसंहार कर दिया था. यह हमला मैसूर के वोडेयार राजवंश के प्रति उनकी वफादारी की सजा के रूप में दिया गया था. इस सामूहिक हत्याकांड के बाद बचे हुए लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी इस दिन दीप नहीं जलाएंगे. तब से आज तक, नरक चतुर्दशी के दिन यह समुदाय अपने पूर्वजों की याद में तर्पण करता है और शोक मनाता है.

राजस्थान का जोधपुर, रावण को दामाद मानकर जताया जाता है दुख

राजस्थान के जोधपुर शहर में भी दिवाली को लेकर एक बिल्कुल अलग परंपरा है. यहां रहने वाले मौदगिल और श्रीमाली ब्राह्मण समुदाय के कुछ परिवार दिवाली के दिन दीये जलाने या पटाखे फोड़ने के बजाय शोक मनाते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, लंकापति रावण का विवाह जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी से हुआ था, जिसके चलते रावण को यहां दामाद का दर्जा प्राप्त है. यह समुदाय रावण को अपना गोत्र भाई और विद्वान पूर्वज मानता है. जहां पूरे देश में विजयादशमी और दीपावली पर भगवान राम की विजय का जश्न होता है, वहीं ये परिवार रावण की मृत्यु पर शोक जताते हैं और उनके लिए श्राद्ध की रस्में निभाते हैं.

उत्तर प्रदेश का थारू समाज, पूर्वजों की बरसी के रूप में मनाते हैं पर्व

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों में रहने वाली थारू जनजाति के लोग भी दीपावली को पारंपरिक उल्लास के बजाय शोक पर्व के रूप में मनाते हैं. थारू समाज में इस दिन को स्थानीय भाषा में भेंट या बरसी कहा जाता है. दिवाली के दिन इस समुदाय के लोग अपने उन रिश्तेदारों और पुरखों को याद करते हैं, जो उस वर्ष या बीते समय में उन्हें छोड़कर चले गए. इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपने दिवंगत पूर्वजों की पसंद के विशेष पकवान बनाते हैं और मिट्टी के बर्तनों में भोजन व जल अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं.

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हिमाचल प्रदेश का सम्मू गांव, एक सदी पुराना शापित सन्नाटा

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित सम्मू गांव में सदियों से दिवाली की रात कोई दीया नहीं जलता और न ही मिठाइयां बनती हैं. लोक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन काल में दिवाली के ही दिन इस गांव की एक महिला के पति की युद्ध में मृत्यु हो गई थी. पति की चिता पर सती होने से पहले उस महिला ने अत्यधिक दुख में आकर पूरे गांव को श्राप दे दिया था कि यहां कभी कोई दिवाली नहीं मना पाएगा.

ग्रामीणों का मानना है कि इसके बाद जब भी किसी ने त्योहार मनाने की कोशिश की, तो गांव में कोई न कोई अनहोनी या तबाही हो गई. इसी डर के कारण आज भी यह गांव शापित परंपरा के तहत दिवाली पर पूरी तरह मौन रहता है.

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