ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिवाली के जश्न के बीच इन जगहों पर मनाया जाता है शोक, क्या है अनोखी परंपरा?

दिवाली के जश्न के बीच इन जगहों पर मनाया जाता है शोक, क्या है अनोखी परंपरा?

Diwali 2026: रोशनी के त्योहार पर देश के कुछ हिस्सों में रहता है सन्नाटा, दीपावली के दिन पूर्वजों की याद में शोक मनाने की है अनोखी परंपरा, जानिए हिमाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण तक का यह रहस्य.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Nov 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार आते ही पूरा देश दीयों की रोशनी, आतिशबाजी और मिठाइयों की मिठास में डूब जाता है. हर तरफ खुशियों का माहौल होता है और लोग नए कपड़े पहनकर लक्ष्मी-गणेश की पूजा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसी जगहें और समुदाय भी हैं, जहां दिवाली के दिन जश्न नहीं मनाया जाता.

जब पूरा हिंदुस्तान रोशनी से जगमगा रहा होता है, तब इन खास जगहों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग त्योहार मनाने के बजाय शोक मनाते हैं. यह कोई आधुनिक बदलाव नहीं, बल्कि इसके पीछे सदियों पुराने ऐतिहासिक कारण, युद्ध की त्रासदियां और लोक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. आइए जानते हैं भारत की उन अनूठी जगहों के बारे में जहां दिवाली की रात खुशियां नहीं, बल्कि आंसू और मौन का प्रतीक होती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Brain Activity: क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
जनरल नॉलेज
VETO Power: कोई देश कितनी बार कर सकता है वीटो का इस्तेमाल, जानें क्या है इसे लेकर नियम?
कोई देश कितनी बार कर सकता है वीटो का इस्तेमाल, जानें क्या है इसे लेकर नियम?
जनरल नॉलेज
Lal Krishna Advani Birthday: आडवाणी की जिंदगी के 10 ऐसे मोड़, जिन्होंने बदली भारतीय राजनीति की दिशा
आडवाणी की जिंदगी के 10 ऐसे मोड़, जिन्होंने बदली भारतीय राजनीति की दिशा
जनरल नॉलेज
Diwali 2026: दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे
दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे

कर्नाटक का मेलकोट, टीपू सुल्तान के नरसंहार की दर्दनाक याद

दिवाली पर शोक मनाने का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उदाहरण कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित ऐतिहासिक मंदिर शहर मेलकोट में देखने को मिलता है, यहां रहने वाला मांड्यम अयंगर ब्राह्मण समुदाय पिछले 230 से अधिक वर्षों से दिवाली नहीं मनाता है. इसके पीछे 18वीं सदी के अंत की एक बेहद दर्दनाक ऐतिहासिक घटना है. इतिहासकारों के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन टीपू सुल्तान की सेना ने इस समुदाय के 700 से अधिक परिवारों का बेरहमी से नरसंहार कर दिया था. यह हमला मैसूर के वोडेयार राजवंश के प्रति उनकी वफादारी की सजा के रूप में दिया गया था. इस सामूहिक हत्याकांड के बाद बचे हुए लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी इस दिन दीप नहीं जलाएंगे. तब से आज तक, नरक चतुर्दशी के दिन यह समुदाय अपने पूर्वजों की याद में तर्पण करता है और शोक मनाता है.

राजस्थान का जोधपुर, रावण को दामाद मानकर जताया जाता है दुख

राजस्थान के जोधपुर शहर में भी दिवाली को लेकर एक बिल्कुल अलग परंपरा है. यहां रहने वाले मौदगिल और श्रीमाली ब्राह्मण समुदाय के कुछ परिवार दिवाली के दिन दीये जलाने या पटाखे फोड़ने के बजाय शोक मनाते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, लंकापति रावण का विवाह जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी से हुआ था, जिसके चलते रावण को यहां दामाद का दर्जा प्राप्त है. यह समुदाय रावण को अपना गोत्र भाई और विद्वान पूर्वज मानता है. जहां पूरे देश में विजयादशमी और दीपावली पर भगवान राम की विजय का जश्न होता है, वहीं ये परिवार रावण की मृत्यु पर शोक जताते हैं और उनके लिए श्राद्ध की रस्में निभाते हैं.

उत्तर प्रदेश का थारू समाज, पूर्वजों की बरसी के रूप में मनाते हैं पर्व

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों में रहने वाली थारू जनजाति के लोग भी दीपावली को पारंपरिक उल्लास के बजाय शोक पर्व के रूप में मनाते हैं. थारू समाज में इस दिन को स्थानीय भाषा में भेंट या बरसी कहा जाता है. दिवाली के दिन इस समुदाय के लोग अपने उन रिश्तेदारों और पुरखों को याद करते हैं, जो उस वर्ष या बीते समय में उन्हें छोड़कर चले गए. इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपने दिवंगत पूर्वजों की पसंद के विशेष पकवान बनाते हैं और मिट्टी के बर्तनों में भोजन व जल अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं.

यह भी पढ़ें: Diwali 2026: दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे

हिमाचल प्रदेश का सम्मू गांव, एक सदी पुराना शापित सन्नाटा

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित सम्मू गांव में सदियों से दिवाली की रात कोई दीया नहीं जलता और न ही मिठाइयां बनती हैं. लोक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन काल में दिवाली के ही दिन इस गांव की एक महिला के पति की युद्ध में मृत्यु हो गई थी. पति की चिता पर सती होने से पहले उस महिला ने अत्यधिक दुख में आकर पूरे गांव को श्राप दे दिया था कि यहां कभी कोई दिवाली नहीं मना पाएगा.

ग्रामीणों का मानना है कि इसके बाद जब भी किसी ने त्योहार मनाने की कोशिश की, तो गांव में कोई न कोई अनहोनी या तबाही हो गई. इसी डर के कारण आज भी यह गांव शापित परंपरा के तहत दिवाली पर पूरी तरह मौन रहता है.

यह भी पढ़ें: VETO Power: कोई देश कितनी बार कर सकता है वीटो का इस्तेमाल, जानें क्या है इसे लेकर नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
ABPLIVE GK NEWS Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Brain Activity: क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
जनरल नॉलेज
VETO Power: कोई देश कितनी बार कर सकता है वीटो का इस्तेमाल, जानें क्या है इसे लेकर नियम?
कोई देश कितनी बार कर सकता है वीटो का इस्तेमाल, जानें क्या है इसे लेकर नियम?
जनरल नॉलेज
Lal Krishna Advani Birthday: आडवाणी की जिंदगी के 10 ऐसे मोड़, जिन्होंने बदली भारतीय राजनीति की दिशा
आडवाणी की जिंदगी के 10 ऐसे मोड़, जिन्होंने बदली भारतीय राजनीति की दिशा
जनरल नॉलेज
Diwali 2026: दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे
दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
बिहार
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
आईपीएल 2026
SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!
SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
राजस्थान
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
विश्व
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
शिक्षा
School Bullying Report: स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget