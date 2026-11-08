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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'

राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 08 Nov 2026 01:18 PM (IST)
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नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी. उन्होंने एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हर घर में खुशियों और समृद्धि के दीप जलें. यह पावन पर्व पूरे भारत में सुख, शांति, सौहार्द और नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आए.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आप सभी को प्रकाश एवं खुशियों के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने कहा कि मैं भगवान गणेश जी एवं मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करती हूं कि सभी देशवासियों का जीवन खुशियों से भर उठे, सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं रोशनी का संचार हो.

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खरगे ने दी दिवाली की बधाई
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरी ओर से तथा कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने कहा कि दीपों का यह पावन पर्व हर घर-आंगन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का उजियारा बिखेरे. 

खरगे ने अपने पोस्ट में कहा कि हमारे समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द की लौ सदैव प्रज्वलित रहे. अन्याय, अज्ञान और भेदभाव का अंधेरा छंटे तथा न्याय, समानता और सद्भाव की रोशनी जन-जन तक पहुंचे. हर मन में आशा का दीप जले, हर जीवन में खुशियों का सवेरा हो.

केसी वेणुगोपाल ने क्या लिखा
कांग्रेस संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों का प्रकाश और त्योहार के जीवंत रंग आपके और आपके परिवारों के जीवन से नकारात्मकता और अंधकार को दूर करें. दीपावली की शुभकामनाएं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 08 Nov 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Diwali Priyanka Gandhi Vadra RAHUL GANDHI
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