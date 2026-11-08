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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDiwali 2026: दुनिया में सबसे पहले कहां हुई थी पटाखों की खोज, ये भारत तक कैसे पहुंचे?

Diwali 2026: दुनिया में सबसे पहले कहां हुई थी पटाखों की खोज, ये भारत तक कैसे पहुंचे?

दिवाली पर पटाखे जलाते हुए क्या आपने कभी सोचा कि इसकी खोज किसने की होगी? असल में पटाखों का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है. जानिए चीन से भारत तक कैसे पहुंची आतिशबाजी की परंपरा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Nov 2026 02:13 PM (IST)
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दिवाली पर आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी और पटाखों की आवाज उत्सव का माहौल बना देती है. भारत में तो पटाखे कई त्योहारों और खास मौकों का हिस्सा बन चुके हैं. शादी से लेकर क्रिकेट मैच जीतने तक हर अवसर पटाखे जलाए जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पटाखे सबसे पहले कहां बनाए गए थे? क्या इनकी शुरुआत भारत से हुई थी या किसी दूसरे देश से इन्हें यहां लाया गया? दरअसल पटाखों का इतिहास काफी पुराना है और इसकी शुरुआत चीन से बताई जाती है.

कई रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे पहले पटाखों का इस्तेमाल प्राचीन चीन में हुआ था. माना जाता है कि करीब 200 ईसा पूर्व चीन में लोग बांस के खोखले टुकड़ों को आग में डालते थे. गर्मी के कारण बांस के अंदर मौजूद हवा फैलती थी और वह तेज आवाज के साथ फट जाता था. उस समय लोगों का मानना था कि इस आवाज से बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं. हालांकि उस दौर में इन्हें आज के पटाखों की तरह बारूद से नहीं बनाया जाता था.

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बारूद की खोज ने बदल दिया पटाखों का रूप

पटाखों के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव बारूद की खोज के बाद आया. करीब 9वीं शताब्दी में चीन के कुछ केमिस्ट और ताओवादी साधु अमर होने की औषधि खोजने के लिए अलग-अलग पदार्थों पर प्रयोग कर रहे थे. इसी दौरान गंधक, कोयला और पोटैशियम नाइट्रेट मिलाने से एक ऐसा मिश्रण तैयार हुआ, जो आग के संपर्क में आते ही तेजी से जलने और विस्फोट करने लगा. इस मिश्रण को ब्लैक पाउडर या बारूद कहा गया. बाद में लोगों ने इसे बांस और कागज की नलियों में भरकर इस्तेमाल करना शुरू किया. इससे तेज आवाज और रोशनी पैदा होने लगी. इस तरह पटाखों का एक नया रूप सामने आया. शुरुआत में इनका इस्तेमाल बुरी शक्तियों को भगाने और धार्मिक आयोजनों में किया जाता था. बाद में धीरे-धीरे चीन में त्योहारों, शादियों और शाही समारोहों में भी आतिशबाजी लोकप्रिय होने लगी.

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चीन से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचे पटाखे

चीन में विकसित हुई बारूद और आतिशबाजी की तकनीक धीरे-धीरे दूसरे देशों तक पहुंची. करीब 13वीं शताब्दी तक बारूद की तकनीक मध्य एशिया और अरब क्षेत्रों तक पहुंच चुकी थी. इसके बाद यूरोप में भी इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा. शुरुआत में बारूद का इस्तेमाल मुख्य रूप से युद्ध में हथियारों और विस्फोटक उपकरणों के लिए किया जाता था. लेकिन धीरे-धीरे इसका उपयोग मनोरंजन और समारोहों में होने लगा. यूरोप में शाही आयोजनों और सार्वजनिक उत्सवों में आतिशबाजी का चलन बढ़ा. समय के साथ पटाखे बनाने की तकनीक में भी बदलाव आया और अलग-अलग रंगों वाली आतिशबाजी विकसित हुई.

भारत में कब पहुंचे पटाखे?

भारत में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है. हालांकि उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि 15वीं शताब्दी तक भारतीय शाही समारोहों में आतिशबाजी का इस्तेमाल होने लगा था. साल 1443 में विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आए फारसी राजदूत अब्दुर रज्जाक ने महानवमी उत्सव का वर्णन करते हुए कई तरह की आतिशबाजी और आग से जुड़े मनोरंजक प्रदर्शनों का जिक्र किया था. इससे पता चलता है कि उस समय भारत में आतिशबाजी का इस्तेमाल शाही उत्सवों में होने लगा था. इसके अलावा मुगल काल में भी पटाखों और आतिशबाजी का चलन काफी बढ़ा. मुगल शासकों के विवाह, त्योहारों और विशेष समारोहों में भव्य आतिशबाजी की जाती थी. धीरे-धीरे यह परंपरा राजमहलों से निकलकर आम लोगों के उत्सवों का हिस्सा बनने लगी. आज पटाखों को दिवाली के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन शुरुआत से ही दिवाली पर पटाखे जलाने की परंपरा थी, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती. समय के साथ दिवाली पर दीये जलाने के अलावा पटाखे और आतिशबाजी भी उत्सव का हिस्सा बन गए.

यह भी पढ़ें: Diwali 2026: मुस्लिम देशों में कैसे मनाई जाती है दिवाली, कहां-क्या है रिवाज?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 08 Nov 2026 02:13 PM (IST)
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