Brain Activity During Sleep: दिनभर काम करने के बाद जब हम रात में बिस्तर पर जाते हैं तो धीरे-धीरे शरीर आराम की स्थिति में पहुंचने लगता है. आंखें बंद होती हैं, आसपास की आवाजों पर ध्यान कम होने लगता है और हम नींद की दुनिया में चले जाते हैं. आमतौर पर लोगों को लगता है कि सोने के बाद शरीर के साथ-साथ दिमाग भी काम करना बंद कर देता है. लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता.

जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा दिमाग कई जरूरी कामों में व्यस्त रहता है. वह दिनभर की जानकारियों को व्यवस्थित करता है, यादों को मजबूत बनाने में मदद करता है और शरीर की रिकवरी से जुड़ी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है. यही वजह है कि अच्छी नींद केवल थकान दूर करने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी होती है.

नींद में भी एक्टिव रहता है दिमाग

कई रिसर्च में बताया गया है कि नींद के दौरान इंसानी दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता. इसकी गतिविधियां जागने के समय से अलग जरूर हो जाती हैं, लेकिन दिमाग लगातार एक्टिव रहता है. नींद के दौरान दिमाग अलग-अलग चरणों से गुजरता है. इस दौरान ब्रेनवेव्स, सांस लेने की गति, दिल की धड़कन और शरीर के तापमान में बदलाव आते हैं. ये सभी प्रक्रियाएं शरीर को आराम देने और अगले दिन के लिए तैयार करने में मदद करती हैं.

नींद के होते हैं दो प्रमुख चरण

वैज्ञानिकों ने नींद को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा है. पहला नॉन-रैपिड आई मूवमेंट (Non-REM) और दूसरा रैपिड आई मूवमेंट (REM) स्लीप. Non-REM Sleep में तीन चरण होते हैं. पहले चरण में व्यक्ति जागने और सोने के बीच की स्थिति में रहता है. दूसरे चरण में नींद थोड़ी गहरी होने लगती है और दिल की धड़कन धीमी हो जाती है. तीसरे चरण को गहरी नींद कहा जाता है. इस दौरान शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों की रिकवरी जैसी प्रक्रियाएं होती हैं. REM Sleep में दिमाग काफी एक्टिव हो जाता है. आंखें बंद होने के बावजूद तेजी से घूमती हैं और आमतौर पर इसी दौरान सबसे जीवंत सपने आते हैं. शरीर की मांसपेशियां अस्थायी रूप से इनएक्टिव रहती हैं, ताकि व्यक्ति सपनों में होने वाली गतिविधियों को वास्तव में करने न लगे.

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सोते समय दिमाग करता है यादों की छंटाई

क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी चीज को पढ़ने या सीखने के बाद अच्छी नींद लेने से वह ज्यादा समय तक याद रहती है? इसके पीछे नींद के दौरान होने वाली दिमाग की गतिविधियों की अहम भूमिका होती है. दरअसल, दिनभर हम कई तरह की जानकारियां हासिल करते हैं. इनमें से कुछ जरूरी होती हैं, जबकि कुछ को दिमाग लंबे समय तक याद रखने की जरूरत नहीं समझता. नींद के दौरान दिमाग नई जानकारियों को व्यवस्थित करने और महत्वपूर्ण यादों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

नींद की कमी से दिमाग पर पड़ता है असर

अगर कोई व्यक्ति लगातार पर्याप्त नींद नहीं लेता है तो इसका असर उसके दिमाग की कार्यक्षमता पर पड़ने लगता है. उसे चीजें याद रखने, किसी काम पर ध्यान लगाने और सही निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है. इसके अलावा चिड़चिड़ापन और दिनभर थकान महसूस होने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए व्यक्ति को सामान्य तौर पर हर रोज 7 से 9 घंटे की नींद लेने की सलाह दी जाती है. सोने और जागने का समय नियमित रखना, रात में मोबाइल का इस्तेमाल कम करना और आरामदायक वातावरण में सोना अच्छी नींद के लिए मददगार होता है.

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