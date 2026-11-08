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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDiwali 2026: पटाखों से हाथ जल जाए तो गलती से भी न करें ये काम, बढ़ जाएगी परेशानी

Diwali 2026: पटाखों से हाथ जल जाए तो गलती से भी न करें ये काम, बढ़ जाएगी परेशानी

Diwali 2026: दिवाली पर पटाखे जलाते समय छोटी सी लापरवाही हाथों को नुकसान पहुंचा सकती है. जलने पर घबराहट में कुछ लोग ऐसे काम कर बैठते हैं, जिनसे चोट और गंभीर हो सकती है. जानिए ऐसी स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए 

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 08 Nov 2026 01:36 PM (IST)
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Diwali Firecrackers Safety Tips: दीपावली पर पटाखे जलाते समय अक्सर हाथ जलने की घटनाएं सामने आती हैं. कई बार जलन कम करने के लिए लोग तुरंत बर्फ, टूथपेस्ट या घी जैसी चीजें लगा लेते हैं, लेकिन ये तरीके सही नहीं हैं. जलने पर सबसे जरूरी है कि प्रभावित हिस्से को सही तरीके से ठंडा किया जाए और उसे संक्रमण से बचाया जाए. आइए जानते हैं कि हाथ जलने पर किन गलतियों से बचना चाहिए.

बर्फ या बहुत ठंडा पानी न लगाएं

अगर पटाखे से हाथ जल जाए तो प्रभावित जगह पर सीधे बर्फ न लगाएं. बहुत ठंडा पानी भी इस्तेमाल न करें. इससे त्वचा को और नुकसान पहुंचता है. इसकी जगह जले हुए हिस्से को सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे कम से कम 20 मिनट तक रखें. इससे जलन और दर्द कम करने में मदद मिलती है. ध्यान रखें कि पानी का बहाव बहुत तेज न हो और शरीर के बाकी हिस्सों को गर्म रखें.

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टूथपेस्ट, घी या तेल लगाने से बचें

हाथ जलने पर कई लोग तुरंत टूथपेस्ट, घी, तेल, मक्खन या हल्दी लगा लेते हैं. ऐसा करने से बचना चाहिए. ये चीजें जलने की चोट का सही इलाज नहीं हैं और घाव को साफ करने या डॉक्टर के लिए उसकी जांच करने में परेशानी पैदा करती हैं. इसी तरह जले हुए हिस्से पर अल्कोहल, आयोडीन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी सीधे न डालें. इससे त्वचा में जलन बढ़ती है. बिना डॉक्टर की सलाह के कोई क्रीम या घरेलू नुस्खा इस्तेमाल न करें.

छालों को न फोड़ें, चिपके कपड़े न खींचें

जलने के बाद अगर त्वचा पर फफोले या छाले पड़ जाएं तो उन्हें सुई या हाथ से न फोड़ें. ऐसा करने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है. अगर कपड़ा जली हुई त्वचा से चिपक गया है तो उसे जबरन खींचकर अलग न करें. इससे त्वचा को और नुकसान होता है. अंगूठी, घड़ी या कंगन जैसी चीजें सूजन आने से पहले सावधानी से उतार दें, लेकिन जली हुई त्वचा से चिपकी कोई चीज न हटाएं.

हाथ जलने पर तुरंत क्या करें?

सबसे पहले जले हुए हिस्से को 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी के नीचे रखें. इसके बाद उसे साफ, सूखी और न चिपकने वाली पट्टी से हल्के हाथ से ढकें. पट्टी को कसकर न बांधें. अगर हाथ में छाले पड़ गए हैं, त्वचा सफेद या काली दिख रही है, दर्द बहुत ज्यादा है या उंगलियां हिलाने में परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. पटाखे से हाथ में गहरी चोट या बड़ा घाव होने पर भी मेडिकल मदद लेने में देरी न करें. हाथों में जलने की चोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका असर उंगलियों की मूवमेंट पर भी पड़ता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 08 Nov 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
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