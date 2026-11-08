अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. 25 नवंबर 2026 को उनके पैतृक गांव नदवां (लदमा) में शाही शादी होने जा रही है. इस आयोजन में राजनीति से लेकर फिल्म और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शादी में आमंत्रित करने की बात अनंत सिंह ने कही है. रविवार (8 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी जानकारी दी. शादी में दो दर्जन से अधिक कलाकारों के पहुंचने की चर्चा है.

अनंत सिंह ने रविवार को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बेटी की शादी में आने का निमंत्रण देंगे. इस शादी में राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को बुलाने की तैयारी है.

इससे पहले अनंत सिंह ने कहा था कि उनके दोस्त और चाहने वाले देश-विदेश में हैं. सभी को शादी में आमंत्रित किया जा रहा है. इसके राजनीति से जुड़ी सभी हस्तियों को शादी का न्योता भेजा गया है. कई बड़े उद्योगपति भी शादी में शामिल हो सकते हैं.

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पवन सिंह से लेकर अक्षरा तक को बुलाया गया

रविवार को जानकारी दी गई कि शादी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भोजपुरी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई चर्चित कलाकार शामिल होंगे. इनमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी के नाम शामिल हैं. इसके अलावा अरविंद अकेला कल्लू, शिल्पी राज, अनुपमा यादव, करीना पांडेय और हेमा पांडेय को भी बुलाया गया है. इनके अलावा भी और भी कई भोजपुरी कलाकार पहुंचेंगे.

सोनू सूद और उदित नारायण भी आएंगे

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और मशहूर गायक उदित नारायण के भी शादी में शामिल होने की चर्चा है. फिल्म 'धुरंधर' से जुड़ी आयशा खान का नाम भी मेहमानों की लिस्ट में है. बताया गया कि शादी में तीन दर्जन से अधिक कलाकारों को आमंत्रित किया गया है.

दुबई से भी बुलाए जा रहे मॉडल

शादी को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खास तैयारी की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, दुबई से कई मॉडल्स को भी बुलाया गया है. गांव लदमा में होने वाला यह आयोजन भव्य स्तर पर किया जा रहा है. मेहमानों की सूची में फिल्मी सितारों, गायकों, नेताओं और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों के नाम चर्चा में हैं. अब सबकी नजरें 25 नवंबर पर टिकी हैं.

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