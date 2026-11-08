ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए

अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को लदमा में होगी. पीएम मोदी को न्योता देने की तैयारी है. पवन सिंह, सोनू सूद और कई कलाकारों को बुलाया गया है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 08 Nov 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. 25 नवंबर 2026 को उनके पैतृक गांव नदवां (लदमा) में शाही शादी होने जा रही है. इस आयोजन में राजनीति से लेकर फिल्म और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शादी में आमंत्रित करने की बात अनंत सिंह ने कही है. रविवार (8 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी जानकारी दी. शादी में दो दर्जन से अधिक कलाकारों के पहुंचने की चर्चा है.

अनंत सिंह ने रविवार को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बेटी की शादी में आने का निमंत्रण देंगे. इस शादी में राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को बुलाने की तैयारी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'
बिहार
'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान
'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान
बिहार
बिहार के लोगों को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी के बयान पर भड़के BJP नेता, दी चेतावनी
बिहार के लोगों को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी के बयान पर भड़के BJP नेता, दी चेतावनी

इससे पहले अनंत सिंह ने कहा था कि उनके दोस्त और चाहने वाले देश-विदेश में हैं. सभी को शादी में आमंत्रित किया जा रहा है. इसके राजनीति से जुड़ी सभी हस्तियों को शादी का न्योता भेजा गया है. कई बड़े उद्योगपति भी शादी में शामिल हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'

पवन सिंह से लेकर अक्षरा तक को बुलाया गया

रविवार को जानकारी दी गई कि शादी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भोजपुरी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई चर्चित कलाकार शामिल होंगे. इनमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी के नाम शामिल हैं. इसके अलावा अरविंद अकेला कल्लू, शिल्पी राज, अनुपमा यादव, करीना पांडेय और हेमा पांडेय को भी बुलाया गया है. इनके अलावा भी और भी कई भोजपुरी कलाकार पहुंचेंगे.

सोनू सूद और उदित नारायण भी आएंगे

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और मशहूर गायक उदित नारायण के भी शादी में शामिल होने की चर्चा है. फिल्म 'धुरंधर' से जुड़ी आयशा खान का नाम भी मेहमानों की लिस्ट में है. बताया गया कि शादी में तीन दर्जन से अधिक कलाकारों को आमंत्रित किया गया है.

दुबई से भी बुलाए जा रहे मॉडल

शादी को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खास तैयारी की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, दुबई से कई मॉडल्स को भी बुलाया गया है. गांव लदमा में होने वाला यह आयोजन भव्य स्तर पर किया जा रहा है. मेहमानों की सूची में फिल्मी सितारों, गायकों, नेताओं और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों के नाम चर्चा में हैं. अब सबकी नजरें 25 नवंबर पर टिकी हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद एबीपी न्यूज़ में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. बिहार की राजधानी पटना में होने राजनीतिक गतिविधियों के साथ अन्य हलचलों पर लगातार नजरें रखते हैं. आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में पॉलिटिकल कैंपेनिंग टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की.

2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़े. आर्यन आनंद ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा से BMC और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है.

संपर्क करें- फेसबुक- https://www.facebook.com/share/19cyjN7pLc/ | इंस्टाग्राम- https://www.facebook.com/share/19cyjN7pLc/ | एक्स- https://x.com/The_AryanAnand | मेल आईडी- aryana@abpnetwork.com
Read More
Published at : 08 Nov 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Mokama BIHAR NEWS Anant Singh Daughter Wedding
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'
बिहार
'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान
'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान
बिहार
बिहार के लोगों को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी के बयान पर भड़के BJP नेता, दी चेतावनी
बिहार के लोगों को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी के बयान पर भड़के BJP नेता, दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
बिहार
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
आईपीएल 2026
SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!
SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
राजस्थान
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
विश्व
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
शिक्षा
School Bullying Report: स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget