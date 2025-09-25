हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Silver Holding Rules: घर में कितनी रख सकते हैं चांदी, जानें इसको लेकर क्या है नियम?

Silver Holding Rules: घर में कितनी रख सकते हैं चांदी, जानें इसको लेकर क्या है नियम?

Silver Holding Rules: सोने को घर में रखने को लेकर एक निश्चित मात्रा तय की गई है. लेकिन क्या चांदी को लेकर भी ऐसी कोई सीमा है? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Sep 2025 05:58 PM (IST)
Silver Holding Rules: सोने को घर में रखने को लेकर एक निश्चित मात्रा तय की गई है. लेकिन क्या चांदी को लेकर भी ऐसी कोई सीमा है? आइए जानते हैं.

Silver Holding Rules: भारत में चांदी को निवेश और संपत्ति संरक्षण का एक पसंदीदा तरीका माना जाता है. कई लोग इसे व्यक्तिगत और वित्तीय कारणों की वजह से घर में रखते हैं. सोने को घर में रखने की एक निश्चित मात्रा है, लेकिन क्या चांदी को लेकर भी ऐसी कोई शर्ते हैं? आइए जानते हैं.

1/6
भारत में आप घर में कितनी भी चांदी रख सकते हैं. इसे घर में रखने पर सोने की तरह कोई भी सीमा नहीं है. चाहे वह सिक्के हों या फिर गहने आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी चांदी रख सकते हैं.
भारत में आप घर में कितनी भी चांदी रख सकते हैं. इसे घर में रखने पर सोने की तरह कोई भी सीमा नहीं है. चाहे वह सिक्के हों या फिर गहने आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी चांदी रख सकते हैं.
2/6
हालांकि सीमा नहीं है लेकिन अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में चांदी है तो इनकम टैक्स विभाग इसके स्रोत के बारे में पूछ सकता है. इसमें आपका वेतन, व्यवसाय आय, संपत्ति विरासत आदि के बारे में जानकारी ली जाएगी.
हालांकि सीमा नहीं है लेकिन अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में चांदी है तो इनकम टैक्स विभाग इसके स्रोत के बारे में पूछ सकता है. इसमें आपका वेतन, व्यवसाय आय, संपत्ति विरासत आदि के बारे में जानकारी ली जाएगी.
3/6
चांदी के विपरीत सोने को लेकर टैक्स जांच के लिए सीमाएं बनाई गई है. जैसे विवाहित महिलाएं 500 ग्राम तक, अविवाहित महिलाएं ढाई सौ ग्राम तक और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं, वह भी बिना खरीद रसीद दिए.
चांदी के विपरीत सोने को लेकर टैक्स जांच के लिए सीमाएं बनाई गई है. जैसे विवाहित महिलाएं 500 ग्राम तक, अविवाहित महिलाएं ढाई सौ ग्राम तक और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं, वह भी बिना खरीद रसीद दिए.
4/6
अगर आपके पास चांदी की खरीद रसीद नहीं है तो इनकम टैक्स विभाग आपसे इसे कैसे खरीदा गया इस बारे में पूछताछ कर सकता है. अगर प्रमाण नहीं दिया जाता तो टैक्स और जुर्माना लग सकता है.
अगर आपके पास चांदी की खरीद रसीद नहीं है तो इनकम टैक्स विभाग आपसे इसे कैसे खरीदा गया इस बारे में पूछताछ कर सकता है. अगर प्रमाण नहीं दिया जाता तो टैक्स और जुर्माना लग सकता है.
5/6
चांदी के बिल, रसीद और खरीद के बाकी प्रमाण रखने से यह पक्का होता है कि आपकी चांदी कानूनी रूप से जायज है.
चांदी के बिल, रसीद और खरीद के बाकी प्रमाण रखने से यह पक्का होता है कि आपकी चांदी कानूनी रूप से जायज है.
6/6
अगर आप चांदी पर निवेश करते हैं तो हमेशा अपनी खरीद का स्पष्ट रिकॉर्ड रखें. इसमें तारीख, स्रोत और राशि शामिल होनी चाहिए.
अगर आप चांदी पर निवेश करते हैं तो हमेशा अपनी खरीद का स्पष्ट रिकॉर्ड रखें. इसमें तारीख, स्रोत और राशि शामिल होनी चाहिए.
Published at : 25 Sep 2025 05:58 PM (IST)
Silver At Home Silver Rules India Income Tax Silver

विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
बॉलीवुड
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
iPhone 17 के पीछे दीवानगी या धोखा? बैंकों की ₹5000 करोड़ की कमाई का खुलासा!| Paisa Live
GST Bachat Utsav: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का तोहफा
H-1B Visa Fee Hike vs China’s New K Visa: Global Tech Talent के लिए कौन बनेगा Magnet?| Paisa Live
IPO Alert: Jain Resource Recycling IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India Test Squad: वेस्ट इंडीज के खिलाफ़ Team India का ऐलान, Shubman Gill कप्तान

Embed widget