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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजपूरी दुनिया में अब कितना तेल बचा, कितने साल तक होगी सप्लाई?

पूरी दुनिया में अब कितना तेल बचा, कितने साल तक होगी सप्लाई?

Oil Reserves: दुनिया में कच्चे तेल का प्रमाणित भंडार काफी ज्यादा बड़ा है. आइए जानते हैं कि यह भंडार कितने साल तक चल सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 Sep 2026 06:09 PM (IST)
Oil Reserves: दुनिया में कच्चे तेल का प्रमाणित भंडार काफी ज्यादा बड़ा है. आइए जानते हैं कि यह भंडार कितने साल तक चल सकता है.

Oil Reserves: अभी दुनिया में लगभग 1.76 ट्रिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रमाणित भंडार है. सालाना लगभग 35 बिलियन बैरल की मौजूदा वैश्विक खपत दर के हिसाब से यह भंडार सिद्धांत के रूप से लगभग 47 से 57 साल तक चल सकता है. हालांकि यह कोई तय समय सीमा नहीं है क्योंकि नई खोज, बेहतर निकालने की तकनीक, बदलती मांग और रिन्यूएबल एनर्जी इस समय सीमा को काफी बदल सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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दुनिया में कच्चे तेल का प्रमाणित भंडार अभी लगभग 1.76 ट्रिलियन बैरल है. यह ऐसे भंडार है जिन्हें मौजूदा तकनीक और आर्थिक स्थिति के साथ निकाला जा सकता है.
दुनिया में कच्चे तेल का प्रमाणित भंडार अभी लगभग 1.76 ट्रिलियन बैरल है. यह ऐसे भंडार है जिन्हें मौजूदा तकनीक और आर्थिक स्थिति के साथ निकाला जा सकता है.
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दुनिया भर में तेल की खपत सालाना लगभग 35 बिलियन बैरल है. इस दर से मौजूदा प्रमाणित भंडार लगभग 47 से 57 साल तक चल सकते हैं.
दुनिया भर में तेल की खपत सालाना लगभग 35 बिलियन बैरल है. इस दर से मौजूदा प्रमाणित भंडार लगभग 47 से 57 साल तक चल सकते हैं.
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यह अनुमान बदलता रहता है क्योंकि नए भंडार खोजे जाते हैं और साथ ही दुनिया भर में तेल की खपत भी बढ़ जाती है. यह दोनों बातें कुल हिसाब किताब पर असर डालती रहती हैं.
यह अनुमान बदलता रहता है क्योंकि नए भंडार खोजे जाते हैं और साथ ही दुनिया भर में तेल की खपत भी बढ़ जाती है. यह दोनों बातें कुल हिसाब किताब पर असर डालती रहती हैं.
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खोज और फ्रैंकिंग जैसी आधुनिक तकनीक ने उन जगहों से भी तेल का पता लगाना और उसे निकालना मुमकिन बना दिया है जहां पर पहले पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल था.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खोज और फ्रैंकिंग जैसी आधुनिक तकनीक ने उन जगहों से भी तेल का पता लगाना और उसे निकालना मुमकिन बना दिया है जहां पर पहले पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल था.
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भले ही नए भंडार खोजे जाएं दुनिया हर साल अरबों बैरल तेल की खपत करती रहती है. इस वजह से बढ़ती मांग नए जुड़े भंडारों के असर को खत्म कर सकती है.
भले ही नए भंडार खोजे जाएं दुनिया हर साल अरबों बैरल तेल की खपत करती रहती है. इस वजह से बढ़ती मांग नए जुड़े भंडारों के असर को खत्म कर सकती है.
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हो सकता है कि इस्तेमाल के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल होने से पहले तेल असल में खत्म ना हो. जैसे-जैसे आसानी से मिलने वाले भंडार कम होंगे, उत्पादन की लागत और तेल की कीमत काफी बढ़ सकती है.
हो सकता है कि इस्तेमाल के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल होने से पहले तेल असल में खत्म ना हो. जैसे-जैसे आसानी से मिलने वाले भंडार कम होंगे, उत्पादन की लागत और तेल की कीमत काफी बढ़ सकती है.
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इलेक्ट्रिक गाड़ी, सोलर पावर, विंड एनर्जी और बायोफ्यूल धीरे-धीरे कच्चे तेल पर दुनिया के निर्भरता को कम कर सकते हैं. मांग कम होने से मौजूदा भंडारों की उम्र बढ़ सकती है.
इलेक्ट्रिक गाड़ी, सोलर पावर, विंड एनर्जी और बायोफ्यूल धीरे-धीरे कच्चे तेल पर दुनिया के निर्भरता को कम कर सकते हैं. मांग कम होने से मौजूदा भंडारों की उम्र बढ़ सकती है.
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खत्म होने का अनुमानित समय आज के भंडार और खपत के स्तर पर आधारित है. भविष्य की खोज, तकनीक, कीमत और एनर्जी ट्रांजिशन असल समय सीमा को और आगे बढ़ा सकते हैं.
खत्म होने का अनुमानित समय आज के भंडार और खपत के स्तर पर आधारित है. भविष्य की खोज, तकनीक, कीमत और एनर्जी ट्रांजिशन असल समय सीमा को और आगे बढ़ा सकते हैं.
Published at : 03 Sep 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Oil Reserves Oil Consumption

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