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पूरी दुनिया में अब कितना तेल बचा, कितने साल तक होगी सप्लाई?
Oil Reserves: दुनिया में कच्चे तेल का प्रमाणित भंडार काफी ज्यादा बड़ा है. आइए जानते हैं कि यह भंडार कितने साल तक चल सकता है.
Oil Reserves: अभी दुनिया में लगभग 1.76 ट्रिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रमाणित भंडार है. सालाना लगभग 35 बिलियन बैरल की मौजूदा वैश्विक खपत दर के हिसाब से यह भंडार सिद्धांत के रूप से लगभग 47 से 57 साल तक चल सकता है. हालांकि यह कोई तय समय सीमा नहीं है क्योंकि नई खोज, बेहतर निकालने की तकनीक, बदलती मांग और रिन्यूएबल एनर्जी इस समय सीमा को काफी बदल सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 03 Sep 2026 06:09 PM (IST)
Tags :Crude Oil Oil Reserves Oil Consumption
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अनूप मिश्राReporter
Opinion