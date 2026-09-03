पूरी दुनिया में अब कितना तेल बचा, कितने साल तक होगी सप्लाई?

हो सकता है कि इस्तेमाल के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल होने से पहले तेल असल में खत्म ना हो. जैसे-जैसे आसानी से मिलने वाले भंडार कम होंगे, उत्पादन की लागत और तेल की कीमत काफी बढ़ सकती है.