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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSurgery For Virginity: क्या ऑपरेशन से दोबारा पाई जा सकती है वर्जिनिटी, यह कितना सच है?

Surgery For Virginity: क्या ऑपरेशन से दोबारा पाई जा सकती है वर्जिनिटी, यह कितना सच है?

हाइमनोप्लास्टी एक वैकल्पिक सर्जरी है जो केवल योनि की झिल्ली की बनावट को ठीक करती है, लेकिन यह असली वर्जिनिटी वापस नहीं ला सकती. मेडिकल रूप से हाइमन का टूटना सामान्य शारीरिक गतिविधियों से भी संभव है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 28 Oct 2026 05:21 PM (IST)
हाइमनोप्लास्टी एक वैकल्पिक सर्जरी है जो केवल योनि की झिल्ली की बनावट को ठीक करती है, लेकिन यह असली वर्जिनिटी वापस नहीं ला सकती. मेडिकल रूप से हाइमन का टूटना सामान्य शारीरिक गतिविधियों से भी संभव है.

समाज में वर्जिनिटी यानी कौमार्यता को लेकर कई तरह की पारंपरिक और सांस्कृतिक धारणाएं जुड़ी हुई हैं. मेडिकल विज्ञान के नजरिए से वर्जिनिटी कोई शारीरिक या जैविक प्रमाण नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक अवधारणा है. अक्सर लोग शारीरिक बनावट को फिर से पाने के लिए हाइमनोप्लास्टी सर्जरी का सहारा लेते हैं. आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है और इससे दोबारा वर्जिनिटी पाई जा सकती है?

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हाइमनोप्लास्टी या हाइमन रिपेयर सर्जरी एक ऐसी चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसमें योनि के मुहाने पर मौजूद पतली झिल्ली जिसे हाइमन कहते हैं, उसके बचे हुए अवशेषों को आपस में जोड़ा जाता है.
हाइमनोप्लास्टी या हाइमन रिपेयर सर्जरी एक ऐसी चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसमें योनि के मुहाने पर मौजूद पतली झिल्ली जिसे हाइमन कहते हैं, उसके बचे हुए अवशेषों को आपस में जोड़ा जाता है.
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मेडिकल विज्ञान स्पष्ट करता है कि इस ऑपरेशन से केवल शारीरिक बनावट को सुधारा जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की वास्तविक, जैविक या भावनात्मक वर्जिनिटी को दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है. यह केवल एक कृत्रिम शारीरिक बदलाव है.
मेडिकल विज्ञान स्पष्ट करता है कि इस ऑपरेशन से केवल शारीरिक बनावट को सुधारा जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की वास्तविक, जैविक या भावनात्मक वर्जिनिटी को दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है. यह केवल एक कृत्रिम शारीरिक बदलाव है.
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डॉक्टर्स मानते हैं कि हाइमन का टूटना या खिंचना केवल शारीरिक संबंध बनाने तक सीमित नहीं है. कई बार यह झिल्ली बचपन में खेलकूद, दौड़ने, साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने या फिर माहवारी के दौरान टैम्पोन के इस्तेमाल से भी प्राकृतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है.
डॉक्टर्स मानते हैं कि हाइमन का टूटना या खिंचना केवल शारीरिक संबंध बनाने तक सीमित नहीं है. कई बार यह झिल्ली बचपन में खेलकूद, दौड़ने, साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने या फिर माहवारी के दौरान टैम्पोन के इस्तेमाल से भी प्राकृतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है.
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इसलिए हाइमन की मौजूदगी या अनुपस्थिति से किसी भी महिला की वर्जिनिटी का आकलन करना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जाता है. यह एक छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन होता है जिसे आमतौर पर 30 से 60 मिनट के भीतर पूरा कर लिया जाता है.
इसलिए हाइमन की मौजूदगी या अनुपस्थिति से किसी भी महिला की वर्जिनिटी का आकलन करना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जाता है. यह एक छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन होता है जिसे आमतौर पर 30 से 60 मिनट के भीतर पूरा कर लिया जाता है.
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इस प्रक्रिया में डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज को दर्द न हो. यदि हाइमन के पुराने टुकड़े मौजूद होते हैं, तो उन्हें आपस में सिल दिया जाता है. अगर टुकड़े नहीं मिलते हैं, तो योनि के अंदरूनी हिस्सों के ऊतकों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से नई झिल्ली तैयार की जाती है.
इस प्रक्रिया में डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज को दर्द न हो. यदि हाइमन के पुराने टुकड़े मौजूद होते हैं, तो उन्हें आपस में सिल दिया जाता है. अगर टुकड़े नहीं मिलते हैं, तो योनि के अंदरूनी हिस्सों के ऊतकों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से नई झिल्ली तैयार की जाती है.
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इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर पर जो टांके लगाए जाते हैं, वे विशेष प्रकार के घुलनशील टांके होते हैं. ये टांके कुछ ही दिनों या हफ्तों में अपने आप गलकर खत्म हो जाते हैं. हालांकि, सर्जरी के बाद शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने और अंदरूनी ऊतकों को ठीक होने में लगभग चार से छह सप्ताह का समय लग सकता है.
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर पर जो टांके लगाए जाते हैं, वे विशेष प्रकार के घुलनशील टांके होते हैं. ये टांके कुछ ही दिनों या हफ्तों में अपने आप गलकर खत्म हो जाते हैं. हालांकि, सर्जरी के बाद शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने और अंदरूनी ऊतकों को ठीक होने में लगभग चार से छह सप्ताह का समय लग सकता है.
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इस रिकवरी पीरियड के दौरान डॉक्टरों द्वारा विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. कई लोग इस सर्जरी को इस उम्मीद से करवाते हैं कि अंतरंग संबंधों के दौरान उन्हें ब्लीडिंग हो. हालांकि डॉक्टर यह स्पष्ट करते हैं कि इस सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होने की संभावना तो रहती है, लेकिन इसकी सौ प्रतिशत गारंटी नहीं दी जा सकती.
इस रिकवरी पीरियड के दौरान डॉक्टरों द्वारा विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. कई लोग इस सर्जरी को इस उम्मीद से करवाते हैं कि अंतरंग संबंधों के दौरान उन्हें ब्लीडिंग हो. हालांकि डॉक्टर यह स्पष्ट करते हैं कि इस सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होने की संभावना तो रहती है, लेकिन इसकी सौ प्रतिशत गारंटी नहीं दी जा सकती.
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यह पूरी तरह से शरीर की व्यक्तिगत हीलिंग क्षमता और सर्जरी के तरीकों पर निर्भर करता है कि परिणाम कैसा होगा. इसके अलावा, हर चिकित्सा प्रक्रिया की तरह इस सर्जरी में भी संक्रमण, सूजन या अन्य सामान्य शारीरिक जोखिम जुड़े हो सकते हैं.
यह पूरी तरह से शरीर की व्यक्तिगत हीलिंग क्षमता और सर्जरी के तरीकों पर निर्भर करता है कि परिणाम कैसा होगा. इसके अलावा, हर चिकित्सा प्रक्रिया की तरह इस सर्जरी में भी संक्रमण, सूजन या अन्य सामान्य शारीरिक जोखिम जुड़े हो सकते हैं.
Published at : 28 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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