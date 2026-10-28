इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर पर जो टांके लगाए जाते हैं, वे विशेष प्रकार के घुलनशील टांके होते हैं. ये टांके कुछ ही दिनों या हफ्तों में अपने आप गलकर खत्म हो जाते हैं. हालांकि, सर्जरी के बाद शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने और अंदरूनी ऊतकों को ठीक होने में लगभग चार से छह सप्ताह का समय लग सकता है.