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Surgery For Virginity: क्या ऑपरेशन से दोबारा पाई जा सकती है वर्जिनिटी, यह कितना सच है?
हाइमनोप्लास्टी एक वैकल्पिक सर्जरी है जो केवल योनि की झिल्ली की बनावट को ठीक करती है, लेकिन यह असली वर्जिनिटी वापस नहीं ला सकती. मेडिकल रूप से हाइमन का टूटना सामान्य शारीरिक गतिविधियों से भी संभव है.
समाज में वर्जिनिटी यानी कौमार्यता को लेकर कई तरह की पारंपरिक और सांस्कृतिक धारणाएं जुड़ी हुई हैं. मेडिकल विज्ञान के नजरिए से वर्जिनिटी कोई शारीरिक या जैविक प्रमाण नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक अवधारणा है. अक्सर लोग शारीरिक बनावट को फिर से पाने के लिए हाइमनोप्लास्टी सर्जरी का सहारा लेते हैं. आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है और इससे दोबारा वर्जिनिटी पाई जा सकती है?
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