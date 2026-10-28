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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजनल से बूंद-बूंद टपक रहा पानी, एक महीने में कितने लीटर हो जाता है बर्बाद?

नल से बूंद-बूंद टपक रहा पानी, एक महीने में कितने लीटर हो जाता है बर्बाद?

क्या आपने कभी सोचा है कि नल से नल बूंद-बूंद टपक रहे पानी से कितनी बर्बादी होती है? अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन छोटी-सी लीकेज भी महीने भर में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर सकती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Oct 2026 10:19 PM (IST)
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घर में नल से पानी की एक-एक बूंद टपकना भले ही छोटी समस्या लगे, लेकिन लंबे समय तक इसे नजरअंदाज करना पानी की बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ बूंदों से कितना ही पानी बर्बाद होगा, लेकिन जब यही रिसाव दिन-रात लगातार होता रहता है, तो इसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है. खासकर रसोई, बाथरूम या वॉश बेसिन के नल में हल्की लीकेज को लोग कई दिनों तक ठीक नहीं करवाते.

दरअसल एक टपकते नल से कितने लीटर पानी बर्बाद होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक मिनट में कितनी बूंदें गिर रही हैं और हर बूंद का आकार कितना है. इसलिए सभी नलों के लिए एक ही आंकड़ा लागू नहीं किया जा सकता. फिर भी सामान्य अनुमान से यह समझा जा सकता है कि छोटी-सी लीकेज भी महीने के अंत तक काफी पानी बर्बाद कर सकती है.

एक बूंद पानी से भी बर्बादी

अगर किसी नल से लगभग एक बूंद प्रति सेकंड की गति से पानी टपक रहा है, तो एक दिन में करीब 86,400 बूंदें गिर सकती हैं. अगर औसतन एक बूंद का आकार लगभग 0.05 मिलीलीटर माना जाए, तो यह करीब 4.3 लीटर पानी प्रतिदिन के बराबर बैठता है. इसी दर से 30 दिनों में लगभग 129 लीटर पानी बर्बाद हो सकता है. जिसका मतलब है कि केवल एक-एक बूंद भी महीने में इतना अधिक पानी बर्बाद कर सकती है.

रिसाव तेज होने पर बड़ी बर्बादी

कई बार नल से सिर्फ एक बूंद नहीं, बल्कि कुछ सेकंड के अंतराल पर लगातार बूंदें गिरती रहती हैं. ऐसी स्थिति में पानी की बर्बादी तेजी से बढ़ सकती है. अगर रिसाव इतना ज्यादा है कि हर सेकंड कई बूंदें गिर रही हैं, तो महीने भर में बर्बाद होने वाला पानी सैकड़ों लीटर तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि नल से आने वाली मामूली लीकेज को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खासकर अगर घर में एक से ज्यादा नलों में ऐसी समस्या है, तो कुल पानी की बर्बादी और भी ज्यादा हो सकती है.

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लीकेज की जांच करें

नल बंद करने के बाद कुछ मिनट तक उसे ध्यान से देखें. अगर पानी की बूंद लगातार बन रही है या नल के मुंह से पानी रिस रहा है, तो सील, वॉशर या कार्ट्रिज में समस्या हो सकती है. कई बार नल ठीक दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे या पाइप के जोड़ से पानी रिसता रहता है. ऐसी स्थिति में सिंक या वॉश बेसिन के नीचे नमी, पानी के निशान या लगातार गीला फर्श दिखाई दे सकता है.

घर पर भी कर सकते हैं ठीक

अगर समस्या साधारण वॉशर, रबर सील या ढीले कनेक्शन की है और आपको प्लंबिंग का अनुभव है, तो उसे ठीक किया जा सकता है. लेकिन नल खोलने से पहले पानी की सप्लाई बंद करना जरूरी है. अगर लीकेज का कारण समझ नहीं आ रहा है या नल के अंदर का हिस्सा खराब है, तो प्लंबर की मदद लेना बेहतर है. मामूली मरम्मत पर होने वाला खर्च लंबे समय तक पानी की बर्बादी से बचा सकता है.

सिर्फ पानी ही नहीं, पैसे भी बचेंगे

टपकते नल को ठीक करने का फायदा सिर्फ पानी बचाने तक सीमित नहीं है. लगातार रिसाव से सिंक, दीवार या कैबिनेट के आसपास नमी बनी रह सकती है. लंबे समय तक नमी रहने पर फफूंदी, बदबू या लकड़ी के हिस्सों को नुकसान जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए घर में महीने में कम से कम एक बार सभी नलों, पाइप के जोड़ों और फ्लश टैंक की लीकेज की जांच करना बेहतर है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 28 Oct 2026 10:19 PM (IST)
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