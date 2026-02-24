ये है दुनिया की शॉर्टेस्ट ट्रेन लाइन, जानिए कौन था इसका मास्टरमाइंड?

यह कोई साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि एक फ्यूनिकुलर रेलवे है. इसका मतलब है कि यह केबल से चलने वाली छोटी ट्रेन है, जो खड़ी ढलान पर ऊपर-नीचे जाती है. इसका ट्रैक लगभग 33 डिग्री की ढलान पर बना है.