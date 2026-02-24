एक्सप्लोरर
ये है दुनिया की शॉर्टेस्ट ट्रेन लाइन, जानिए कौन था इसका मास्टरमाइंड?
दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन अपने आप में खास है. इसका एक मिनट का सफर, लेकिन सौ साल से ज्यादा पुराना इतिहास इसे खास बनाता है. दुर्घटनाओं और बंद होने के दौर के बाद आज यह फिर से सुरक्षित और लोकप्रिय है.
कल्पना कीजिए कि आप ट्रेन में चढ़ें और ठीक से बैठने से पहले ही आपका स्टेशन आ जाए, न लंबा सफर, न घंटों की यात्रा, बस एक मिनट और सफर खत्म. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दुनिया में सचमुच ऐसी ट्रेन चलती है जिसका ट्रैक महज 90 मीटर लंबा है. यह छोटी सी रेल लाइन न सिर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षण है, बल्कि अपने इतिहास और तकनीक की वजह से भी खास पहचान रखती है.
24 Feb 2026
