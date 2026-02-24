हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजये है दुनिया की शॉर्टेस्ट ट्रेन लाइन, जानिए कौन था इसका मास्टरमाइंड?

ये है दुनिया की शॉर्टेस्ट ट्रेन लाइन, जानिए कौन था इसका मास्टरमाइंड?

दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन अपने आप में खास है. इसका एक मिनट का सफर, लेकिन सौ साल से ज्यादा पुराना इतिहास इसे खास बनाता है. दुर्घटनाओं और बंद होने के दौर के बाद आज यह फिर से सुरक्षित और लोकप्रिय है.

By : निधि पाल  | Updated at : 24 Feb 2026 09:14 AM (IST)
दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन अपने आप में खास है. इसका एक मिनट का सफर, लेकिन सौ साल से ज्यादा पुराना इतिहास इसे खास बनाता है. दुर्घटनाओं और बंद होने के दौर के बाद आज यह फिर से सुरक्षित और लोकप्रिय है.

कल्पना कीजिए कि आप ट्रेन में चढ़ें और ठीक से बैठने से पहले ही आपका स्टेशन आ जाए, न लंबा सफर, न घंटों की यात्रा, बस एक मिनट और सफर खत्म. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दुनिया में सचमुच ऐसी ट्रेन चलती है जिसका ट्रैक महज 90 मीटर लंबा है. यह छोटी सी रेल लाइन न सिर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षण है, बल्कि अपने इतिहास और तकनीक की वजह से भी खास पहचान रखती है.

1/7
दुनिया की सबसे छोटी रेल लाइन का नाम Angels Flight Railway है. यह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के शहर Los Angeles में स्थित है. यह रेल लाइन सिर्फ 90 मीटर यानी लगभग 315 फीट लंबी है.
दुनिया की सबसे छोटी रेल लाइन का नाम Angels Flight Railway है. यह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के शहर Los Angeles में स्थित है. यह रेल लाइन सिर्फ 90 मीटर यानी लगभग 315 फीट लंबी है.
2/7
यह कोई साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि एक फ्यूनिकुलर रेलवे है. इसका मतलब है कि यह केबल से चलने वाली छोटी ट्रेन है, जो खड़ी ढलान पर ऊपर-नीचे जाती है. इसका ट्रैक लगभग 33 डिग्री की ढलान पर बना है.
यह कोई साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि एक फ्यूनिकुलर रेलवे है. इसका मतलब है कि यह केबल से चलने वाली छोटी ट्रेन है, जो खड़ी ढलान पर ऊपर-नीचे जाती है. इसका ट्रैक लगभग 33 डिग्री की ढलान पर बना है.
Published at : 24 Feb 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Smallest Train In The World Angels Flight Railway Smallest Train

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Royal Family Tax: क्या UK में रॉयल फैमिली टैक्स देती है, जानें क्या है उनके लिए कानून?
क्या UK में रॉयल फैमिली टैक्स देती है, जानें क्या है उनके लिए कानून?
जनरल नॉलेज
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
जनरल नॉलेज
क्या भारत में बनने वाले राफेल बेच भी सकेगी सरकार, जान लें डील की शर्तें?
क्या भारत में बनने वाले राफेल बेच भी सकेगी सरकार, जान लें डील की शर्तें?
जनरल नॉलेज
जापान में झुक कर और यूरोप में हाथ मिलाकर क्यों किया जाता है अभिवादन, जानें क्यों है यह अंतर
जापान में झुक कर और यूरोप में हाथ मिलाकर क्यों किया जाता है अभिवादन, जानें क्यों है यह अंतर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे पर चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा! | Chatra | ABP News
Jharkhand Plane Crash: चश्मदीदों ने बताई एयर एंबुलेंस हादसे की आंखों देखी | Chatra | Air Ambulance
Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: नमाज पढ़ने गया था पिता घर में लगी भीषण आग, महिला- बच्चों समेत 6 लोगों की जलकर मौत
मेरठ: नमाज पढ़ने गया था पिता घर में लगी भीषण आग, महिला- बच्चों समेत 6 लोगों की जलकर मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज, केंद्र ने जारी किए 500 करोड़, CM धामी ने PM को दिया धन्यवाद
हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज, केंद्र ने जारी किए 500 करोड़, CM धामी ने PM को दिया धन्यवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरसाना में आज खेली जाएगी लड्डू मार होली, पुलिस प्रशासन ने की तैयारी, जारी किया डायवर्जन प्लान
बरसाना में आज खेली जाएगी लड्डू मार होली, पुलिस प्रशासन ने की तैयारी, जारी किया डायवर्जन प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: बेटे की शादी से पहले भांजे संग फरार हुई मां, नकदी-जेवर भी ले गई साथ
अलीगढ़: बेटे की शादी से पहले भांजे संग फरार हुई मां, नकदी-जेवर भी ले गई साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: पिता की बेरहमी से हत्या करने वाली निकलीं बेटियां, तानों से परेशान होकर रची थी साजिश
मुजफ्फरनगर: पिता की बेरहमी से हत्या करने वाली निकलीं बेटियां, तानों से परेशान होकर रची थी साजिश
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
विश्व
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget