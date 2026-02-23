हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
10 × 12 का बेडरूम बनवाने में कितना आएगा खर्चा, इसमें कितना लगेगा सरिया और सीमेंट?

Bedroom Construction Cost: घर में कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले अनुमानित बजट और मटेरियल की जरूरत को जरूर समझ लेना चाहिए. आइए जानते हैं कि एक बेडरूम बनवाने में कितना खर्च आएगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Feb 2026 04:01 PM (IST)
Bedroom Construction Cost: अगर आप घर में एक एक्स्ट्रा बेडरूम बनाने की सोच रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले अनुमानित बजट और मटेरियल की जरूरत को समझना काफी जरूरी है. जगह, लेबर चार्ज और इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी के आधार पर खर्च अलग-अलग हो सकता है. आइए जानते हैं कि एक 10×12 का बेडरूम बनाने में कितना खर्च आएगा और इसमें सरिया और सीमेंट कितना लगेगा.

10×12 का कमरा बनाने का कुल खर्च काफी हद तक मटीरियल और फिनिशिंग की क्वालिटी पर निर्भर करता है. स्टैंडर्ड मटीरियल और सिंपल फिनिशिंग के साथ बेसिक कंस्ट्रक्शन के लिए कुल बजट 1.9 लाख से 2.2 लाख के बीच हो सकता है. अगर आप ब्रांडेड सामान लगते हैं तो कुल खर्च 2.5 लाख से 3 लाख तक बढ़ सकता है.
इस साइज के कमरे के लिए आमतौर पर लगभग 45 से 55 सीमेंट बैग की जरूरत होती है. इस मात्रा में फाउंडेशन कंक्रीट, कॉलम, बीम, छत के स्लैब कास्टिंग, ईंट के काम के मोर्टार और प्लास्टरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट भी शामिल है. इसकी लागत लगभग 15000 से 20000 रुपये के बीच बैठेगी.
Published at : 23 Feb 2026 03:59 PM (IST)
