10 × 12 का बेडरूम बनवाने में कितना आएगा खर्चा, इसमें कितना लगेगा सरिया और सीमेंट?

10×12 का कमरा बनाने का कुल खर्च काफी हद तक मटीरियल और फिनिशिंग की क्वालिटी पर निर्भर करता है. स्टैंडर्ड मटीरियल और सिंपल फिनिशिंग के साथ बेसिक कंस्ट्रक्शन के लिए कुल बजट 1.9 लाख से 2.2 लाख के बीच हो सकता है. अगर आप ब्रांडेड सामान लगते हैं तो कुल खर्च 2.5 लाख से 3 लाख तक बढ़ सकता है.