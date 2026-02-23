एक्सप्लोरर
10 × 12 का बेडरूम बनवाने में कितना आएगा खर्चा, इसमें कितना लगेगा सरिया और सीमेंट?
Bedroom Construction Cost: घर में कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले अनुमानित बजट और मटेरियल की जरूरत को जरूर समझ लेना चाहिए. आइए जानते हैं कि एक बेडरूम बनवाने में कितना खर्च आएगा.
Bedroom Construction Cost: अगर आप घर में एक एक्स्ट्रा बेडरूम बनाने की सोच रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले अनुमानित बजट और मटेरियल की जरूरत को समझना काफी जरूरी है. जगह, लेबर चार्ज और इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी के आधार पर खर्च अलग-अलग हो सकता है. आइए जानते हैं कि एक 10×12 का बेडरूम बनाने में कितना खर्च आएगा और इसमें सरिया और सीमेंट कितना लगेगा.
1/6
2/6
Published at : 23 Feb 2026 03:59 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
10 × 12 का बेडरूम बनवाने में कितना आएगा खर्चा, इसमें कितना लगेगा सरिया और सीमेंट?
जनरल नॉलेज
7 Photos
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
जनरल नॉलेज
7 Photos
घर में कौन सा टीवी चैनल चल रहा? इस देश में सरकार रखती है सीधी नजर; रिमोट दबाते चलता है ‘हंटर’
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
पुलिस में भर्ती होकर एल मेंचो कैसे बना ड्रग लॉर्ड? पढ़ें क्राइम जगत के बेताज बादशाह की कहानी
जनरल नॉलेज
किस देश के पास है सबसे खतरनाक सबमरीन, जानिए उसकी ताकत
जनरल नॉलेज
ड्रग लॉर्ड एल मेंचो पर कितने करोड़ का था इनाम, जानें अब किसे मिलेगी यह रकम?
जनरल नॉलेज
मेक्सिको में ड्रग तस्करी पर कितनी मिलती है सजा, क्या है यहां का कानून?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
10 × 12 का बेडरूम बनवाने में कितना आएगा खर्चा, इसमें कितना लगेगा सरिया और सीमेंट?
जनरल नॉलेज
7 Photos
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion