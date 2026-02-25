होली का धार्मिक आधार भक्त प्रह्लाद और होलिका की कथा से जुड़ा है. यह कथा नेपाल में भी उतनी ही मान्यता रखती है जितनी भारत में. भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ी होली की परंपराएं भी नेपाल में प्रचलित हैं, इसलिए होली वहां सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, धार्मिक महत्व भी रखती है.