Holi 2026: होली तो है भारत का त्योहार, फिर नेपाल क्यों हो जाता है रंगों में सराबोर?
Holi 2026: भारत में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है. वहीं नेपाल में होली को फागु पूर्णिमा कहा जाता है और यह फाल्गुन पूर्णिमा पर मनाई जाती है. आइए जानें वहां यह त्योहार क्यों मनाते हैं.
Holi 2026: होली भारत का त्योहार है, लेकिन नेपाल में भी यह उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार भारत में 2 और 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा. नेपाल में इसे फागु पूर्णिमा कहा जाता है. दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की वजह से होली वहां भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है. पहाड़ी और तराई इलाकों में तारीख अलग हो सकती है, लेकिन रंग, पानी और उत्साह लगभग एक जैसा होता है.
Published at : 25 Feb 2026 07:45 AM (IST)
