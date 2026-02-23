हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जापान के मुकाबले कितनी तेज चलेगी भारत की बुलेट ट्रेन, जानें क्या है फुल स्पीड?

जापान के मुकाबले कितनी तेज चलेगी भारत की बुलेट ट्रेन, जानें क्या है फुल स्पीड?

भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 तक दौड़ने की उम्मीद है, जो जापान की E5 सीरीज के बराबर है. आइए जानें कि इसकी फुल स्पीड कितनी होगी और जापान के मुकाबले यह कितनी तेज चलेगी.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Feb 2026 04:55 PM (IST)
भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 तक दौड़ने की उम्मीद है, जो जापान की E5 सीरीज के बराबर है. आइए जानें कि इसकी फुल स्पीड कितनी होगी और जापान के मुकाबले यह कितनी तेज चलेगी.

भारत की बुलेट ट्रेन अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने की ओर बढ़ रही है. लेकिन इससे पहले सवाल यही है कि जब यह पटरियों पर दौड़ेगी तो क्या यह जापान की मशहूर शिंकानसेन से कम तेज होगी या बराबरी करेगी? क्या सच में मुंबई से अहमदाबाद का सफर महज दो घंटे में पूरा होगा? और क्या भविष्य में 400 किमी प्रति घंटा की रफ्तार भी भारत में संभव है? आइए पूरी तस्वीर को समझें.

1/8
भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर बन रही है. यह करीब 508 किलोमीटर लंबा रूट है. इस परियोजना में जापान की तकनीकी और वित्तीय मदद ली जा रही है. ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 320 किमी प्रति घंटा तय की गई है. डिजाइन स्पीड 350 किमी प्रति घंटा रखी गई है, यानी तकनीकी रूप से यह ट्रेन और तेज चलने की क्षमता रखती है.
भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर बन रही है. यह करीब 508 किलोमीटर लंबा रूट है. इस परियोजना में जापान की तकनीकी और वित्तीय मदद ली जा रही है. ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 320 किमी प्रति घंटा तय की गई है. डिजाइन स्पीड 350 किमी प्रति घंटा रखी गई है, यानी तकनीकी रूप से यह ट्रेन और तेज चलने की क्षमता रखती है.
2/8
लक्ष्य है कि यह सेवा 15 अगस्त 2027 तक शुरू हो जाए. अगर सब तय समय पर हुआ तो मुंबई से अहमदाबाद का सफर लगभग 2 से 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा. जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया में सबसे पहले 1964 में शुरू हुई थी. जापान की मशहूर Shinkansen E5 सीरीज की ट्रेनें 320 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं.
लक्ष्य है कि यह सेवा 15 अगस्त 2027 तक शुरू हो जाए. अगर सब तय समय पर हुआ तो मुंबई से अहमदाबाद का सफर लगभग 2 से 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा. जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया में सबसे पहले 1964 में शुरू हुई थी. जापान की मशहूर Shinkansen E5 सीरीज की ट्रेनें 320 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं.
Published at : 23 Feb 2026 04:55 PM (IST)
India Bullet Train India Bullet Train Speed India Japan Rail

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

