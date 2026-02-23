जापान के मुकाबले कितनी तेज चलेगी भारत की बुलेट ट्रेन, जानें क्या है फुल स्पीड?

भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर बन रही है. यह करीब 508 किलोमीटर लंबा रूट है. इस परियोजना में जापान की तकनीकी और वित्तीय मदद ली जा रही है. ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 320 किमी प्रति घंटा तय की गई है. डिजाइन स्पीड 350 किमी प्रति घंटा रखी गई है, यानी तकनीकी रूप से यह ट्रेन और तेज चलने की क्षमता रखती है.