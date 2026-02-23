एक्सप्लोरर
जापान के मुकाबले कितनी तेज चलेगी भारत की बुलेट ट्रेन, जानें क्या है फुल स्पीड?
भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 तक दौड़ने की उम्मीद है, जो जापान की E5 सीरीज के बराबर है. आइए जानें कि इसकी फुल स्पीड कितनी होगी और जापान के मुकाबले यह कितनी तेज चलेगी.
भारत की बुलेट ट्रेन अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने की ओर बढ़ रही है. लेकिन इससे पहले सवाल यही है कि जब यह पटरियों पर दौड़ेगी तो क्या यह जापान की मशहूर शिंकानसेन से कम तेज होगी या बराबरी करेगी? क्या सच में मुंबई से अहमदाबाद का सफर महज दो घंटे में पूरा होगा? और क्या भविष्य में 400 किमी प्रति घंटा की रफ्तार भी भारत में संभव है? आइए पूरी तस्वीर को समझें.
Published at : 23 Feb 2026 04:55 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठी
