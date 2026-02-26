हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे

पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे

Ideas of India Summit 2026: भारत-पाकिस्तान संबंधों पर पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत और पूर्व आईएसआई प्रमुख असद दुर्रानी के बीच चर्चा खास आकर्षण होगी. शाहरुख खान भी होंगे कार्यक्रम का हिस्सा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Feb 2026 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 27 और 28 फरवरी 2026 को होने जा रहा ‘Ideas of India 2026’ इस बार सचमुच सितारों से सजा नजर आएगा. राजनीति, सिनेमा, खेल, कूटनीति, कारोबार और आध्यात्म से जुड़े दिग्गज एक ही मंच पर देश और दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. दो दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में वैश्विक चिंतकों से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार तक अपनी बात रखेंगे, जिससे यह मंच विचार और ग्लैमर का अनूठा संगम बनेगा.

उद्घाटन सत्र- दीप प्रज्वलन से वैश्विक विमर्श तक
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से होगी. इसके बाद एबीपी नेटवर्क के मुख्य संपादक अतिदेब सरकार स्वागत भाषण देंगे. पहले ही दिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बड़े नाम मंच साझा करेंगे. अमेरिका-भारत संबंधों पर शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन मियरशाइमर और चीन के नजरिये पर त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय के यान शुएतोंग अपनी बात रखेंगे. वैश्विक नेतृत्व और बदलते विश्व व्यवस्था पर भी विशेष सत्र आयोजित होंगे.

कूटनीति और रणनीति: पड़ोसी देशों से नए विश्व क्रम तक
Neighbours on Fire’ सत्र में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में भारत के पूर्व राजदूत क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे. वहीं ‘The New World Order’ सत्र में दुनिया की बदलती राजनीतिक और सामरिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाएगा. भारत-पाकिस्तान संबंधों पर पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत और पूर्व आईएसआई प्रमुख असद दुर्रानी के बीच चर्चा खास आकर्षण होगी.

बॉलीवुड का जलवा: शाहरुख से कंगना तक
ये मंच सितारों से सजा होगा. किंग ऑफ बॉलीवुड सत्र में शाहरुख खान (पुष्टि लंबित) दर्शकों से संवाद कर सकते हैं. ‘ क्वीन ऑफ द स्क्रीन’ सत्र में कंगना रनौत अपने चार दशक लंबे करियर और राजनीति पर चर्चा करेंगी. पंकज त्रिपाठी ‘The Real in Reel’ में अपने अनुभव साझा करेंगे. अनिल कपूर ‘How to Own Your Stardom’ सत्र में अपने सफर की कहानी बताएंगे. सुनील शेट्टी और अहान शेट्टी ‘Living Upto the Legacy’ में पारिवारिक विरासत और सिनेमा पर बात करेंगे. ईशान खट्टर और निर्देशक नीरज घेवन भी रियल सिनेमा पर चर्चा का हिस्सा बनेंगे.

संगीत और मनोरंजन: सुरों की महफिल
संगीत प्रेमियों के लिए भी खास सत्र होंगे. श्रेया घोषाल ‘Going International’ में अपने वैश्विक संगीत सफर पर बात करेंगी. अरमान मलिक इंडीपॉप और प्लेबैक सिंगिंग के अनुभव साझा करेंगे. अदनान सामी ‘Songs that Heal’ में संगीत की सुकून भरी दुनिया पर चर्चा करेंगे. मधुबंती बागची चार्टबस्टर गानों की कहानी सुनाएंगी.

खेल के नायक और युवा प्रतिभाएं
पेरिस और टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार, अवनि लेखरा और सुमित अंतिल ‘Courage Under Fire’ सत्र में संघर्ष और सफलता की कहानी बताएंगे. अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और युवा क्रिकेटर विहान मल्होत्रा ‘Teenage Triumphs’ में नई पीढ़ी के सपनों पर चर्चा करेंगे.

अर्थव्यवस्था, एआई और भविष्य की दिशा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (पुष्टि लंबित) भारत की एआई दौड़ में स्थिति पर बोल सकते हैं. डॉ. प्रत्युष कुमार और अन्य विशेषज्ञ ‘India’s AI Models’ में तकनीक के भविष्य पर चर्चा करेंगे. अमिताभ कांत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखेंगे, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विज़न पर चर्चा करेंगे.

समापन- विचारों से आगे, संवाद की दिशा
दूसरे दिन का समापन एबीपी नेटवर्क के सीईओ सुमंत दत्ता के धन्यवाद ज्ञापन के साथ होगा. ‘Ideas of India 2026’ केवल एक कॉन्क्लेव नहीं, बल्कि विचारों, अनुभवों और सितारों का ऐसा संगम है, जहां देश-दुनिया की बड़ी हस्तियां एक मंच पर मिलकर भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश करेंगी. इस बार का आयोजन सचमुच “सितारों से सजा मंच” साबित होने जा रहा है.

Published at : 26 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Ideas Of India Summit Ideas OF India Ideas Of India 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
इंडिया
AI Summit Protest: 'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
इंडिया
चेन्नई में हाई-प्रोफाइल ठगी! महिला से दोस्ती कर मां-बेटे ने हड़पे करोड़ों के गहने, ब्लैकमेल भी किया
चेन्नई में हाई-प्रोफाइल ठगी! महिला से दोस्ती कर मां-बेटे ने हड़पे करोड़ों के गहने, ब्लैकमेल भी किया
इंडिया
मिसाल: ब्रेन डेड घोषित हुई 8 साल की वेनबा, अंगदान से 4 लोगों को मिला नया जीवन
मिसाल: ब्रेन डेड घोषित हुई 8 साल की वेनबा, अंगदान से 4 लोगों को मिला नया जीवन
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 1.5 से 1.9 के बीच सिमटे टॉप शोज़, क्या क्रिकेट ने छीन ली टीवी की रेटिंग?
Income Tax Act 2025: HRA, Foreign Income, PAN और Audit Rules में बड़े Changes | Paisa Live
Bollywood News:14 साल बाद अक्की-प्रियदर्शन की वापसी, ‘राम जी आकर भला करेंगे’ ने मचाया धमाल
Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI Summit Protest: 'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
महाराष्ट्र
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
क्रिकेट
IND vs ZIM: सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका, लेकिन अभिषेक बाहर नहीं, टीम इंडिया ने किए 2 बहुत बड़े बदलाव
सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका, लेकिन अभिषेक बाहर नहीं, टीम इंडिया ने किए 2 बहुत बड़े बदलाव
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
विश्व
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
शिक्षा
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget