जमात के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने गाजा में गंभीर मानवीय संकट के बीच प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे पर गहरी चिंता और निराशा जताई. ऐसे समय में जब गाजा सामयिक दृष्टि से सबसे बड़ी मानवीय तबाही देख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा और इजरायली लीडरशिप के साथ सार्वजनिक मीटिंग निराशाजनक और चिंताजनक है. यह बात जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया को जारी एक बयान में कही.

प्रधानमंत्री ने अपने रवैये से लाखों भारतीयों को निराश किया: हुसैनी

उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण और पब्लिक में उनके रवैये ने लाखों भारतीयों को बहुत निराश किया है जो न्याय की आवाज और दबे-कुचले लोगों के रक्षक के तौर पर भारत की ऐतिहासिक भूमिका पर गर्व करते हैं. ऐसे समय में जब भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और मानवीय एजेंसियों ने गाजा में इजरायल की हरकतों को युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ़ अपराध और नरसंहार जैसा कृत बताया है, तब निर्भीक और सुस्पष्ट निंदा का आभाव अप्रत्याशित और दर्दनाक दोनों था.

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों में रंगभेद, औपनिवेशिक कब्ज़े और नस्लीय भेदभाव का विरोध किया है. दुनिया भर के मामलों में भारत की नैतिक हैसियत सिर्फ़ सामरिक हितों पर ही नहीं, बल्कि न्याय, दया और दबे-कुचले लोगों के साथ एकजुटता पर आधारित सभ्यता के मूल्यों पर बनी है. भारत के लोगों को उम्मीद थी कि उनके प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान इसी विरासत को बनाए रखेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि फिलिस्तनी जमीन पर इजरायल का लंबे समय से कब्जा, उसके भेदभाव की कार्यप्रणाली जिसे जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनरंगभेद कहते हैं, और गाजा में बड़े पैमाने पर हो रही तबाही और हत्याएं सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं हैं, बल्कि इंसानियत के लिए एक गंभीर नैतिक संकट हैं. एक ओर तो इजरायली लीडरशिप के साथ प्रेम और नॉर्मल माहौल के प्रतीकात्मक इशारे और दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी तकलीफ के लिए उतनी ही साफ और हिम्मत वाली चिंता जाहिर नहीं की गई, जिससे लाखों भारतीयों में गहरा दुख हुआ है, जिनकी अंतरात्मा हमेशा इंसाफ के साथ जुड़ी रहती है.

जमात के अध्यक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई खुद औपनिवेशिक दबदबे और अन्याय के खिलाफ एक नैतिक लड़ाई थी. भारत की राष्ट्रीय पहचान और दुनिया भर में इज्जत सच्चाई, न्याय और सभी इंसानों की इज़्ज़त के लिए उसके पक्के इरादे से बनी थी. बड़े पैमाने पर दुख-तकलीफ और सिस्टम में हो रहे ज़ुल्म के सामने कोई भी चुप्पी या नैतिक उलझन, उस गर्व की विरासत को कमजोर कर सकती है और ग्लोबल साउथ की एक अहम आवाज के तौर पर भारत की साख को कमजोर कर सकती है.

भारतीय फिलिस्तनी को एक नैतिक और मानवीय मुद्दा मानते हैं: हुसैनी

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि भारत के लोग फिलिस्तनी सवाल को सिर्फ एक भू-राजनैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानवीय मुद्दा मानते हैं. भारत की आत्मा हमेशा दबे-कुचले लोगों के साथ खड़ी रही है, चाहे उनका धर्म, भूगोल या राजनीतिक फायदा कुछ भी हो. भारत की सभ्यता की सोच – जो उसके आजादी के आंदोलन और संवैधानिक मूल्यों में दिखती है, उसके नेतृत्व से अन्याय के खिलाफ सच्चाई और हिम्मत से बोलने की अपील करती है.

जमात-ए-इस्लामी हिंद की लगातार और सैद्धांतिक बातों को दोहराते हुए, सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि जमात ने हमेशा औपनिवेशिक कब्ज़े, रंगभेद और अन्याय का विरोध किया है, और फ़िलिस्तीनी लोगों के जायज़ अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा रहा है. यह बात राजनीतिक सुविधा से नहीं, बल्कि दुनिया भर के नैतिक उसूलों और आज़ादी, सम्मान और न्याय के उन्हीं मूल्यों से आती है जिनसे भारत को आजादी की अपनी लड़ाई के लिए प्रेरणा मिली.

उन्होंने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि भारत की असली ताकत सिर्फ़ उसकी आर्थिक या सामरिक ताकत में नहीं, बल्कि उसकी नैतिक आवाज में है. यह नैतिक आवाज़ – भारत की अंतरात्मा और सभ्यता की आत्मा – ही है जो ऐतिहासिक अन्याय के समय में उसके नेतृत्व को रास्ता दिखाती रहनी चाहिए.

