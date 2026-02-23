हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Holi 2026: क्या अफगानिस्तान में होली खेल सकते हैं यहां रहने वाले हिंदू, ऐसा करने पर क्या कानून?

Holi 2026: क्या अफगानिस्तान में होली खेल सकते हैं यहां रहने वाले हिंदू, ऐसा करने पर क्या कानून?

Holi 2026: भारत में तो होली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि क्या अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू होली का त्योहार मना सकते हैं या नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Holi 2026: भारत में तो होली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि क्या अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू होली का त्योहार मना सकते हैं या नहीं.

Holi 2026: रंगों का त्योहार होली पूरे भारत और दुनिया भर में हिंदू समुदायों में काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. लेकिन लोगों के बीच अक्सर ही एक सवाल उठता है कि भारत के बाहर अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू क्या होली खेल सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

1/6
मौजूदा तालिबान प्रशासन के तहत हिंदुओं और सिखों को होली जैसे त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने की इजाजत नहीं है. बड़ी भीड़, सड़क पर जश्न या फिर रंगों का खुलेआम प्रदर्शन पूरी तरह से बैन है. धार्मिक गतिविधि आमतौर पर घर या फिर खास मंदिर और गुरुद्वारों जैसी निजी जगह तक ही सीमित है.
मौजूदा तालिबान प्रशासन के तहत हिंदुओं और सिखों को होली जैसे त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने की इजाजत नहीं है. बड़ी भीड़, सड़क पर जश्न या फिर रंगों का खुलेआम प्रदर्शन पूरी तरह से बैन है. धार्मिक गतिविधि आमतौर पर घर या फिर खास मंदिर और गुरुद्वारों जैसी निजी जगह तक ही सीमित है.
2/6
अफगानिस्तान का 2004 का संविधान जो पहले धार्मिक माइनॉरिटीज को कुछ अधिकार और बराबर सुरक्षा की गारंटी देता था अब लागू नहीं है. मौजूदा सरकार इस्लामिक कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर शासन करती है. इस बदलाव ने उस कानूनी ढांचे को काफी बदल दिया है जिसके तहत माइनॉरिटीज काम करते हैं.
अफगानिस्तान का 2004 का संविधान जो पहले धार्मिक माइनॉरिटीज को कुछ अधिकार और बराबर सुरक्षा की गारंटी देता था अब लागू नहीं है. मौजूदा सरकार इस्लामिक कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर शासन करती है. इस बदलाव ने उस कानूनी ढांचे को काफी बदल दिया है जिसके तहत माइनॉरिटीज काम करते हैं.
Published at : 23 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Hindu Minorities Holi 2026 Holi Afghanistan

