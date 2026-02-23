मौजूदा तालिबान प्रशासन के तहत हिंदुओं और सिखों को होली जैसे त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने की इजाजत नहीं है. बड़ी भीड़, सड़क पर जश्न या फिर रंगों का खुलेआम प्रदर्शन पूरी तरह से बैन है. धार्मिक गतिविधि आमतौर पर घर या फिर खास मंदिर और गुरुद्वारों जैसी निजी जगह तक ही सीमित है.