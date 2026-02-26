एक्सप्लोरर
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
VIROSH Wedding: साउथ के पावर कपल कहे जाने वाले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज यानी 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध चुके हैं. शादी के बाद कपल ने मिठाईयां बांटी हैं.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने उदयपुर में बेहद ही प्राइवेट सेरेमनी में शादी की है. कपल ने ये शादी ट्रेडिशनल तेलुगु रीति-रिवाज से की.
Published at : 26 Feb 2026 03:36 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
