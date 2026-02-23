हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?

होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?

होली की रंगभरी मस्ती के पीछे गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ें छिपी हैं. ब्रज की कथाओं से शुरू हुई यह परंपरा पहले पूरी तरह प्राकृतिक रंगों से मनाई जाती थी. समय बदला और त्योहार के तरीके भी बदल गए.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Feb 2026 10:04 AM (IST)
होली की रंगभरी मस्ती के पीछे गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ें छिपी हैं. ब्रज की कथाओं से शुरू हुई यह परंपरा पहले पूरी तरह प्राकृतिक रंगों से मनाई जाती थी. समय बदला और त्योहार के तरीके भी बदल गए.

आज होली का नाम आते ही आंखों के सामने रंग, पिचकारी और गुलाल की तस्वीर उभरती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बाजार में तैयार रंग नहीं मिलते थे, तब लोग होली कैसे मनाते थे? क्या उस समय भी ऐसे ही रंग उड़ते थे या त्योहार का रूप कुछ और था? होली की परंपरा सिर्फ मस्ती की नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और प्रकृति से जुड़ी कहानी भी है. इसकी जड़ें इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहराई तक जाती हैं.

होली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो दो दिनों तक मनाया जाता है. पहले दिन होलिका दहन होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इसकी कथा प्रह्लाद, हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका से जुड़ी है.
होली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो दो दिनों तक मनाया जाता है. पहले दिन होलिका दहन होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इसकी कथा प्रह्लाद, हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका से जुड़ी है.
मान्यता है कि भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान ने हस्तक्षेप किया और होलिका अग्नि में भस्म हो गईं. तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई थी.
मान्यता है कि भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान ने हस्तक्षेप किया और होलिका अग्नि में भस्म हो गईं. तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई थी.
23 Feb 2026
