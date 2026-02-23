एक्सप्लोरर
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली की रंगभरी मस्ती के पीछे गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ें छिपी हैं. ब्रज की कथाओं से शुरू हुई यह परंपरा पहले पूरी तरह प्राकृतिक रंगों से मनाई जाती थी. समय बदला और त्योहार के तरीके भी बदल गए.
आज होली का नाम आते ही आंखों के सामने रंग, पिचकारी और गुलाल की तस्वीर उभरती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बाजार में तैयार रंग नहीं मिलते थे, तब लोग होली कैसे मनाते थे? क्या उस समय भी ऐसे ही रंग उड़ते थे या त्योहार का रूप कुछ और था? होली की परंपरा सिर्फ मस्ती की नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और प्रकृति से जुड़ी कहानी भी है. इसकी जड़ें इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहराई तक जाती हैं.
