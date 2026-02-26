हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में चला बल्ला



Abhishek Sharma 2nd Slowest Fifty: अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ फिफ्टी लगाई. यह अभिषेक के लिए दूसरी सबसे धीमी फिफ्टी रही.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 26 Feb 2026 09:40 PM (IST)
Preferred Sources

Abhishek Sharma 2nd Slowest T20I Fifty: लगातार चार मैचों में फ्लॉप होने के बाद आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का बल्ला चला. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 के मुकाबले में अभिषेक ने फिफ्टी लगाई. यह टी20 विश्व कप में उनका पहला अर्धशतक रहा, लेकिन इसके साथ उन्होंने दूसरी सबसे धीमी फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया. 

बता दें कि अभिषेक ने 26 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. यह टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक की दूसरी सबसे धीमी फिफ्टी रही. इससे पहले अभिषेक ने सबसे धीमी फिफ्टी 33 गेंदों पर लगाई थी. टूर्नामेंट में अभिषेक शुरुआती 3 मैचों में बिना खाता खोले डक पर ही आउट हो गए थे. इसके बाद चौथे मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 15 रन स्कोर किए थे. 

जिम्बाब्वे के खिलाफ संयम से खेले

जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा संयम के साथ खेलते हुए दिखाई दिए. अक्सर वह पहली गेंद से ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं, लेकिन इस मैच में वह आराम से खेले, जिसका उन्हें फायदा मिला. 

भारत ने पहली पारी में बनाए 256 रन

भारत की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली. टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 256 रन बनाए. यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा टोटल रहा. इससे पहले भारत ने टी20 विश्व कप में सबसे बड़ा टोटल 218 रनों का बनाया था. वहीं टी20 विश्व कप के इतिहास का यह दूसरा सबसे बड़ा टोटल हो गया है. सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 2007 में केन्या के खिलाफ 260/6 रन बोर्ड पर लगाए थे.

मेन इन ब्लू के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 30 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 55 रन स्कोर किए. इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने कमाल की पारी खेलते हुए 23 गेंदों मे 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 50* रन स्कोर किए. बाकी तिलक वर्मा ने 16 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के लगाकर 44* रन बनाए. 

Published at : 26 Feb 2026 09:40 PM (IST)
क्रिकेट


क्रिकेट
IND vs ZIM Super-8 Live Score: भारत को मिली पहली सफलता, अक्षर पटेल ने चटकाया विकेट; जिम्बाब्वे को 50 रन से पहले लगा झटका
Live: भारत को मिली पहली सफलता, अक्षर पटेल ने चटकाया विकेट; जिम्बाब्वे को 50 रन से पहले लगा झटका
क्रिकेट
IND vs ZIM: जिम्बाब्वे सालों तक याद रखेगा ऐसी पिटाई, भारत ने बनाए 256 रन; 4 दिन में टूटा वेस्टइंडीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड
जिम्बाब्वे सालों तक याद रखेगा ऐसी पिटाई, भारत ने बनाए 256 रन; 4 दिन में टूटा वेस्टइंडीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
13.5 ओवर में चेज या 61 रन से जीत, पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीद बाकी? जानें हर ओवर का समीकरण
13.5 ओवर में चेज या 61 रन से जीत, पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीद बाकी? जानें हर ओवर का समीकरण
Chitra Tripathi: Shankaracharya पर खुली नई फाइल, साजिश या सच्चाई?! | Avimukteshwaranand
Mutual Fund Classification Rules 2026 | SEBI Updates और Fund Types समझें | Paisa Live
Khabar Gawah Hai: Japan में CM Yogi ने की मैग्लेव ट्रेन की सवारी | CM Yogi Japan Visit | Akhilesh
TRP Ratings of TV: 1.5 से 1.9 के बीच सिमटे टॉप शोज़, क्या क्रिकेट ने छीन ली टीवी की रेटिंग?
Income Tax Act 2025: HRA, Foreign Income, PAN और Audit Rules में बड़े Changes | Paisa Live
