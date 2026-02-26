हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपIdeal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ

Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ

Relationship Psychology And Age: ऐसा माना जाता है कि अगर पार्टनर में किसी एक की उम्र ज्यादा हो, तो वह रिश्ता काफी सही और स्मूद चलता है. चलिए आपको इसकी सच्चाई बताते हैं कि सच्चाई क्या है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Feb 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

Can Age Difference Affect Long Term Relationships: बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि प्यार अंधा होता है। फिल्मों और असल ज़िंदगी की कई प्रेम कहानियों ने भी हमें यही यकीन दिलाया है कि जब दो लोग प्यार में होते हैं, तो उम्र, कद या शक्ल जैसी बातें मायने नहीं रखतीं. यह सोच सुनने में भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या रिश्तों में उम्र का फर्क सच में फर्क नहीं डालता? और क्या खुशहाल और लंबे रिश्ते के लिए कोई "परफेक्ट ऐज गैप" होता है?. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

परफेक्ट ऐज गैज को लेकर क्या कहता है साइंस?

इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश साइंस ने भी की है. रिसर्च बताती है कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जब बात लंबे समय तक खुश रहने की आती है, तो उम्र का फर्क धीरे-धीरे असर दिखाने लगता है. साल 2018 में Journal of Population Economics में प्रकाशित एक स्टडी में ऑस्ट्रेलिया के 3,000 से ज्यादा कपल्स के डेटा का एनालिसिस किया गया. इन कपल्स को कई सालों तक ट्रैक किया गया, ताकि यह समझा जा सके कि उम्र का अंतर रिश्तों की संतुष्टि को कैसे प्रभावित करता है.

क्या निकला रिसर्च का नतीजा?

इस रिसर्च के नतीजे काफी दिलचस्प रहे, स्टडी के मुताबिक, जैसे-जैसे पार्टनर्स के बीच उम्र का अंतर बढ़ता है, समय के साथ रिश्ते की संतुष्टि कम होती जाती है. बड़े ऐज गैप वाले कपल्स में लाइफस्टाइल, भावनात्मक उम्मीदों और भविष्य की प्लानिंग को लेकर मतभेद ज्यादा देखने को मिले. इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा उम्र के अंतर वाले रिश्ते नाकाम ही होते हैं, लेकिन यह जरूर सामने आया कि उम्र रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव को प्रभावित करती है, चाहे वह एनर्जी लेवल हो, सोशल लाइफ हो या करियर और फ्यूचर गोल्स.

फिर परफेक्ट ऐज गैप क्या है?

तो फिर साइंस के हिसाब से परफेक्ट ऐज गैप क्या है? रिसर्च बताती है कि सबसे ज्यादा स्थिर और संतुष्ट रिश्ते उन कपल्स में देखे गए, जिनके बीच उम्र का फर्क शून्य से तीन साल के बीच था. इसकी वजहें भी साफ हैं. ऐसे कपल्स अक्सर एक-जैसे लाइफ स्टेज में होते हैं जैसे, करियर, शादी या फैमिली प्लानिंग को लेकर. उनकी रुचियां, सोच और दिनचर्या भी काफी हद तक मेल खाती है, जिससे तालमेल बेहतर बनता है. स्टडी में यह भी सामने आया कि छह से दस साल बाद बड़े ऐज गैप वाले रिश्तों में संतुष्टि तेजी से घटने लगती है, खासकर सात साल से ज्यादा का फर्क होने पर यह गिरावट ज्यादा दिखती है.ऐसे मामलों में पुरुष अगर उम्र में ज्यादा बड़े हों, तो शुरुआत में संतुष्टि ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ तेजी से कम होती है. वहीं, उम्र में बड़े पति वाली महिलाओं ने कुल मिलाकर कम संतुष्टि की रिपोर्ट दी.

हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बड़े ऐज गैप वाले रिश्ते सफल नहीं हो सकते. आंकड़े सिर्फ ट्रेंड बताते हैं, किसी एक रिश्ते का भविष्य तय नहीं करते. समाज में इसके उलट भी कई उदाहरण हैं.

इसे भी पढ़ें- Chocolate Day: क्या हर रिश्ते के लिए अलग-अलग तरह की होती है चॉकलेट, जानें किस रिश्ते के लिए कौन-सी बेस्ट?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Ideal Age Gap In Relationships Perfect Age Gap For Couples Age Difference In Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
रिलेशनशिप
Physical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
रिलेशनशिप
Relationship Communication: क्या आपका पार्टनर देर से करता है मैसेज का रिप्लाई, जानें इसका क्या है मतलब?
क्या आपका पार्टनर देर से करता है मैसेज का रिप्लाई, जानें इसका क्या है मतलब?
रिलेशनशिप
Valentine Day 2026: 1-2 या फिर... जिंदगी में कितनी बार होता है 'सच्चा वाला प्यार'? स्टडी ने खोल दिए सारे राज
1-2 या फिर... जिंदगी में कितनी बार होता है 'सच्चा वाला प्यार'? स्टडी ने खोल दिए सारे राज
Advertisement

वीडियोज

ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
मेरठ: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
टेलीविजन
TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
ट्रेंडिंग
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget