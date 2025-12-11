सोशल मीडिया पर आपने वीडियो तो कईं देखे होंगे लेकिन इस बार एक आईएएस की बीवी ने वीडियो शेयर कर अपनी दिनचर्या से लोगों को रूबरू कराया है और साथ ही खरीद कर लाए गए कड़कनाथ मुर्गों की खासियत भी बता डाली. जी हां, सोशल मीडिया पर चंद्रिका नाम की महिला ने घर में आए कड़कनाथ मुर्गों के बारे में लोगों को जानकारी दी है. आपको बता दें कि चंद्रिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और एक आईएएस अधिकारी की बीवी हैं.

आईएएस की बीवी खरीद लाई कड़कनाथ मुर्गे!

दरअसल, सोशल मीडिया पर चंद्रिका ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने घर के गार्डन में दो कड़कनाथ मुर्गों को गोद में लेकर कैमरे पर अपने फॉलोअर्स से बात करती दिखाई दे रही है. चंद्रिका वीडियो में कहती हैं कि आज हमारे घर दो नए मेहमान आए हैं. एक का ना है बिल और दूसरे का नाम है बिलाला. ये दोनों नाम उनकी गोद में बैठे कड़कनाथ मुर्गों के हैं. आगे चंद्रिका कहती हैं कि इन्हें भारत का ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है और इन्हें लेकर लोगों को गलतफहमी ये है कि ये ब्रीड विदेशी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये मुर्गे हमारे देश के मध्यप्रदेश में खूब पाए जाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Chandrika (@hello_chandrikaa)

अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं चंद्रिका

आपको बता दें कि चंद्रिका अक्सर अपनी लाइफ के किस्से और दिनचर्या सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. वो एक आईएएस अधिकारी की बीवी खुद को बताती हैं और आईएएस की बीवी होने के नफे नुकसान के बारे में भी कई बार बात कर चुकी हैं. उनका ये वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स कह रहे हैं कि भाभी आज तो पार्टी होगी.

यूजर्स बोले, आज तो पार्टी होगी

वीडियो को hello_chandrikaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाभी आज तो पार्टी होगी. एक और यूजर ने लिखा...कड़कनाथ बेहद महंगा बिकता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कड़कनाथ का मीट बेहद स्वादिष्ट होता है.

