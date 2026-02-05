वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक एक स्वस्थ वयस्क इंसान का दिमाग लगभग 2.5 पेटाबाइट जानकारी को स्टोर कर सकता है. यह लगभग 2.5 मिलियन गीगाबाइट के बराबर होता है. यह दिमाग को सबसे पावरफुल स्टोरेज सिस्टम में से एक बनाता है.