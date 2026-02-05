हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHuman Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Human Brain Memory: इंसानी दिमाग की तुलना अक्सर सुपर कंप्यूटर से की जाती है. लेकिन जब भी बात याददाश्त की आती है तो यह हमारी सोच से काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है. वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिमाग असल में कितनी जानकारी स्टोर कर सकता है. हालांकि दिमाग हार्ड ड्राइव या फिर क्लाउड स्टोरेज की तरह डेटा को स्टोर नहीं करता लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमें इसकी थियोरेटिकल मेमोरी कैपेसिटी का एक दिलचस्प अंदाजा देता है. आइए जानते हैं कि असल में हमारा दिमाग कितनी मेमोरी को स्टोर कर सकता है और इसकी कैपेसिटी क्या है.

वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक एक स्वस्थ वयस्क इंसान का दिमाग लगभग 2.5 पेटाबाइट जानकारी को स्टोर कर सकता है. यह लगभग 2.5 मिलियन गीगाबाइट के बराबर होता है. यह दिमाग को सबसे पावरफुल स्टोरेज सिस्टम में से एक बनाता है.
इतनी कैपेसिटी वाला दिमाग लगभग 3 मिलियन घंटे का टीवी कंटेंट स्टोर कर सकता है. यानी कि अगर आप बिना रुके टेलीविजन देखें तो इस मेमोरी स्पेस को पूरी तरह से भरने में 300 साल से भी ज्यादा लगेंगे.
Published at : 05 Feb 2026 11:30 AM (IST)
