बांग्लादेश में हाल में हुए आम चुनाव के बाद बीएनपी चीफ तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद भी सियासी वार-पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस प्रशासन पर निशाना साधा तो अब जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान मोहम्मद यूनुस के समर्थन में उतर आए है. उन्होंने बांग्लादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन पर तीखा हमला बोला है.

शफीकुर रहमान का राष्ट्रपति पर निशाना

जमात-ए-इस्लामी पार्टी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने फेसबुक पर पोस्ट कर राष्ट्रपति को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने लिखा, अगर उनके साथ इतना ही गलत किया जा रहा था तो उनको यह साफ करना चाहिए कि आखिर उन्होंने शेख हसीना के सत्ता छोड़ने वाले दिन को लेकर सच्चाई को क्यों छिपाया.

क्या बोले जमात प्रमुख?

जमात प्रमुख ने निशाना साधते हुए लिखा,'राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2024 की तारीख से जुड़ी कई बातों को दबा दिया था. उन्होंने अपने हाल में दिए बयान में यह भी स्वीकार नहीं किया कि फरार प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद में उन्होंने उस दिन मौजूद नेताओं से क्या कहा था और बाद में राष्ट्र को क्या बताया. उस दिन उन्होंने वह कुछ नहीं कहा जो अब कह रहे हैं.'

शहाबुद्दीन ने 5 अगस्त को शेख हसीना के जाने के बाद देश के नाम संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री हसीना का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन दो महीने बाद ही उन्होंने कहा कि केवल सुना है कि इस्तीफा दिया गया है लेकिन इसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है.

राष्ट्रपति ने यूनुस प्रशासन पर साधा था निशाना

तारिक रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश में बनी नई सरकार और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के बीच खींचतान देखने को मिली रही है. राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यूनुस ने बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक गोपनीय डील की थी. शहाबुद्दीन ने कहा, 'अमेरिका के साथ किए गए किसी भी समझौती की जानकारी उनको दी जानी चाहिए थी, लेकिन यूनुस ने ऐसा नहीं किया.'

उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान वह केवल इसलिए राष्ट्रपति के पद पर बने रह सके क्योंकि बीएनपी के टॉप लीडर्स और सशस्त्र बलों ने उनको समर्थन दिया था. शहाबुद्दीन ने आगे कहा, 'बीएनपी के शीर्ष नेता ने उनको भरोसा दिलाया था कि वह किसी भी तरह से राष्ट्रपति को असंवैधानिक तरीके से हटाने के पक्ष में नहीं हैं.'