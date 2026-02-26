हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi Name Change: केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?

Delhi Name Change: केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?

Delhi Name Change: केरल का नाम केरलम करने के प्रपोजल को मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली का नाम बदलने की भी मांग हो रही है. आइए जानते हैं कि किस नए नाम का प्रस्ताव रखा जा रहा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Feb 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi Name Change: हाल ही में केरल का नाम ऑफीशियली 'केरलम' करने के प्रपोजल को मंजूरी मिल चुकी है. इसके बाद भारतीय राज्यों और शहरों के नाम बदलने को लेकर राजनीतिक चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. अब ऐसी ही मांग देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी उठाई जा रही है. BJP एमपी प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ' करने का प्रस्ताव दिया है. 

दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने का प्रस्ताव 

प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली का नाम बदलने की रिक्वेस्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को ऑफीशियली एक चिट्ठी दी है. उन्होंने यह तर्क दिया कि मौजूदा नाम 'दिल्ली' मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल के असर को दिखाता है, जबकि 'इंद्रप्रस्थ' भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और सभ्यता की जड़ों को दिखाता है. 

महाभारत काल से कनेक्शन 

भारतीय पौराणिक कथाओं में इंद्रप्रस्थ नाम का काफी महत्व है. महाभारत के मुताबिक इंद्रप्रस्थ पांडवों के खांडवप्रस्थ जंगल को साफ करने के बाद बसाई गई एक राजधानी थी. कई इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि आज की दिल्ली भौगोलिक रूप से इस पुराने शहर से मेल खाती है. पुराने किले में खुदाई की ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जो ऐसा बताती हैं कि इस इलाके में हजारों सालों से लगातार इंसानी बस्तियां रही हैं.  इससे दिल्ली के पुराने होने के दावों में बल मिलता है.  वैसे तो पौराणिक कथाओं और आर्कियोलॉजिकल खोजों से सुराग मिलते हैं लेकिन आज की दिल्ली को सीधे इंद्रप्रस्थ से जोड़ने वाली पक्की ऐतिहासिक पुष्टि आज भी बहस का विषय बनी हुई है.

दिल्ली के नाम का ऐतिहासिक विकास 

दिल्ली की पहचान सर्दियों में बदली है. इसमें अलग-अलग शासकों ने शहर का नाम बदला है या फिर फिर से बनाया है. एतिहासिक रिकॉर्ड ऐसा बताते हैं कि दिल्ली को कई बार बसाया, तोड़ा और फिर से बनाया गया है. दिल्ली से जुड़े कुछ ऐतिहासिक नाम में इंद्रप्रस्थ, दिल्लिका, दहली, तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद और नई दिल्ली शामिल है. समय के साथ दिल्ली सबसे ज्यादा माना जाने वाला और ऑफिशियल नाम बन गया.

भारत में नाम बदलने के कुछ और उदाहरण 

इस प्रपोजल के सपोर्ट दूसरे भारतीय शहरों की तरफ इशारा करते हैं. कुछ ऐसे भी शहर हैं जिनके नाम बदलकर उनके ऐतिहासिक या फिर देसी पहचान वापस लाई गई है. बॉम्बे मुंबई बन गया, कलकत्ता कोलकाता बन गया, मद्रास चेन्नई बन गया और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: बिना बताए दूसरे राज्य से आरोपियों को लाए पुलिस तो क्या वह भी हो सकती है गिरफ्तार? जान लें कानून

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Praveen Khandelwal Indraprastha Delhi Name Change
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Delhi Name Change: केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?
केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?
जनरल नॉलेज
बिना बताए दूसरे राज्य से आरोपियों को लाए पुलिस तो क्या वह भी हो सकती है गिरफ्तार? जान लें कानून
बिना बताए दूसरे राज्य से आरोपियों को लाए पुलिस तो क्या वह भी हो सकती है गिरफ्तार? जान लें कानून
जनरल नॉलेज
NCERT की एक किताब छापने में कितना खर्च, ज्यूडिशियल करप्शन चैप्टर वाली किताबों का अब क्या होगा?
NCERT की एक किताब छापने में कितना खर्च, ज्यूडिशियल करप्शन चैप्टर वाली किताबों का अब क्या होगा?
जनरल नॉलेज
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
टेलीविजन
TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
ट्रेंडिंग
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget