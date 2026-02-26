जिम्बाब्वे के खिलाफ इस महारिकॉर्ड पर जसप्रीत बुमराह की नजर, सिर्फ 3 विकेट की दरकार

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड जरूर बनाना चाहेंगे, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 3 विकेट के दरकार है. बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला 26 फरवरी, गरुवार को शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

500 इंटरनेशनल विकेट के करीब

बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में सिर्फ 3 विकेट लेते ही बुमराह 500 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरे कर लेंगे. यह वाकई किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद खास रिकॉर्ड होता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बुमराह जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर पाते हैं या नहीं.

बात करें जसप्रीत बुमराह के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो अब तक उन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 232 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 275 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 20.56 की औसत से 497 विकेट चटका लिए हैं. इस दौरान एक पारी में उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 6/19 का रहा. बुमराह ने अब तक कुल 18 फाइव विकेट हॉल अपने नाम किए हैं. वहीं उनकी इकॉनमी 3.70 की रही.

भारत के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत जरूरी

सुपर-8 के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से करारी शिकस्त झेलने के बाद टीम इंडिया को सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने सुपर-8 के दूसरे मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. भारत के लिए यह करो या मरो का मैच होगा.

भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सुपर-8 के बाकी दोनों मैच हर हाल में जीतने ही होंगे. पहला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ है. इसके बाद मेन इन ब्लू की दूसरी भिड़ंत वेस्टइंडीज से होगी.

ग्रुप चरण में टीम इंडिया का कमाल

गौरतलब है कि ग्रुप चरण के मुकाबलों में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया. ग्रुप स्टेज में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सभी चार मैचों में यूएसए, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत दर्ज की थी.