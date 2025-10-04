हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

Malaysia Currency: मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा को रिंगिट कहते हैं. आइए जानते हैं भारत के ₹10000 मलेशिया में कितने होंगे. साथ ही इतने रुपए से हम वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Malaysia Currency: मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा को रिंगिट कहते हैं. आइए जानते हैं भारत के ₹10000 मलेशिया में कितने होंगे. साथ ही इतने रुपए से हम वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं.

Malaysia Currency: अगर आप मलेशिया घूमने जा रहे हैं और खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो वहां की करेंसी को समझना काफी ज्यादा जरूरी है. मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा को रिंगिट कहते हैं. आज हम जानेंगे कि भारत के ₹10000 मलेशियाई रिंगिट में कितने होते हैं और इतने रुपए से हम मलेशिया में क्या-क्या खरीद सकते हैं. तो आइए जानते हैं.

1/5
मलेशिया में रिंगिट का इस्तेमाल किया जाता है. अगर नोट की बात करें तो यहां पर RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, और RM100 शामिल हैं और सिक्कों में 5, 10, 20 और 50 Sen आते हैं.
मलेशिया में रिंगिट का इस्तेमाल किया जाता है. अगर नोट की बात करें तो यहां पर RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, और RM100 शामिल हैं और सिक्कों में 5, 10, 20 और 50 Sen आते हैं.
2/5
अगर अक्टूबर के विनियम दर की बात करें तो भारत के ₹10000 लगभग 474 रिंगिट के बराबर होंगे.
अगर अक्टूबर के विनियम दर की बात करें तो भारत के ₹10000 लगभग 474 रिंगिट के बराबर होंगे.
3/5
मलेशिया अपने बाटिक कपड़ों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है. यह जटिल पैटर्न वाला हाथ से रंगा हुआ कपड़ा होता है. आप यहां से इस कपड़े को भी खरीद सकते हैं.
मलेशिया अपने बाटिक कपड़ों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है. यह जटिल पैटर्न वाला हाथ से रंगा हुआ कपड़ा होता है. आप यहां से इस कपड़े को भी खरीद सकते हैं.
4/5
आप मलेशिया से कुआलालंपुर के सेंट्रल मार्केट से हस्तशिल्प, सजावटी सामान और छोटे खिलौने खरीद सकते हैं. आप अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए यहां से स्मृति चिन्ह भी खरीद सकते हैं.
आप मलेशिया से कुआलालंपुर के सेंट्रल मार्केट से हस्तशिल्प, सजावटी सामान और छोटे खिलौने खरीद सकते हैं. आप अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए यहां से स्मृति चिन्ह भी खरीद सकते हैं.
5/5
हालांकि मलेशिया में रहने का खर्च भारत से थोड़ा अधिक है लेकिन इसके बावजूद भी ₹10000 में खाना और छोटी मोटी खरीदारी की जा सकती है.
हालांकि मलेशिया में रहने का खर्च भारत से थोड़ा अधिक है लेकिन इसके बावजूद भी ₹10000 में खाना और छोटी मोटी खरीदारी की जा सकती है.
Published at : 04 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Photo Gallery

