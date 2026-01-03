एक्सप्लोरर
नारियल तेल की बोतल गोल ही क्यों होती है, चूहों की वजह से क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
पहले नारियल तेल चौकोर प्लास्टिक डिब्बों में आता था, लेकिन चूहों की समस्या के कारण कंपनियों ने गोल बोतल अपनाई. मैरिको के इस छोटे बदलाव ने पैकिंग की पूरी कहानी बदल दी.
हम में से बहुत से लोगों ने अपने बालों और शरीर पर नारियल का तेल जरूर लगाया होगा. यह भारत के घर-घर में उपयोग होने वाला तेल है, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले नारियल का तेल टीन के डिब्बे में आता था. जब नारियल तेल को टीन के डिब्बे से निकालकर प्लास्टिक की बोतल में लाने का सोचा गया, तो उनके सामने एक अजीब समस्या आकर खड़ी हो गई और वह समस्या थी चूहे. चूहों ने नारियल तेल की चौकोर बोतलों को काटना या कुतरना शुरू कर दिया, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान होने लगा.
1/6
2/6
Published at : 03 Jan 2026 04:25 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
नारियल तेल की बोतल गोल ही क्यों होती है, चूहों की वजह से क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
जनरल नॉलेज
6 Photos
नए साल पर किस राज्य के लोग पी गए सबसे ज्यादा शराब, कहीं आपके दिमाग में भी तो नहीं चल रहे दिल्ली और पंजाब वाले?
जनरल नॉलेज
6 Photos
20 ओवर का ही क्यों रखा गया क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट, 25 या 30 ओवर पर क्यों नहीं किया गया फोकस?
जनरल नॉलेज
7 Photos
किन-किन देशों को शराब बेचेगा पाकिस्तान, जानें 50 साल बाद क्यों लिया गया यह फैसला?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया US का कच्चा चिट्ठा!
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
क्रिकेट
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion