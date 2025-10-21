कितने रुपये में किराए पर मिल जाता है JCB का बुलडोजर, जानें एक घंटे का चार्ज कितना?

नई और बड़े मॉडल की JCB मशीनों का रेंट स्वाभाविक रूप से अधिक होता है. वहीं पुरानी या मध्यम आकार की मशीनें सस्ती मिल जाती हैं. कई ठेकेदार अब Infra Bazaar, Equipment Rentals India (ERI) और OLX जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी JCB मशीन किराए पर बुक कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपने इलाके के हिसाब से रेट्स की तुलना करना आसान हो जाता है.