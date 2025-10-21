हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने रुपये में किराए पर मिल जाता है JCB का बुलडोजर, जानें एक घंटे का चार्ज कितना?

कितने रुपये में किराए पर मिल जाता है JCB का बुलडोजर, जानें एक घंटे का चार्ज कितना?

JCB bulldozer Rent: क्या आप जानते हैं कि JCB बुलडोजर किराए पर लेने का असली खर्च कितना होता है. चलिए जानें कि इसको रेंट पर लेने पर प्रतिघंटे कितना चार्ज होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Oct 2025 06:03 PM (IST)
निर्माण, खुदाई या रोड रिपेयर जैसे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में JCB बुलडोजर की जरूरत लगभग हर जगह पड़ती है. उत्तर प्रदेश में तो अक्सर यह शब्द किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन हर कोई इसे खरीद नहीं सकता, इसलिए लोग इसे किराए पर लेते हैं. JCB मशीनों की रेंटल सर्विस अब पूरे भारत में आम हो चुकी है और इसकी दरें क्षेत्र, मशीन की स्थिति और काम की अवधि के आधार पर तय होती हैं. चलिए जानें कि इसके लिए एक घंटे का कितना चार्ज होता है.

वर्तमान में भारत में JCB बुलडोजर किराए पर लेने का खर्च औसतन 700 से 1500 रुपये प्रति घंटा तक होता है. वहीं, अगर आप पूरे दिन के लिए मशीन किराए पर लेते हैं, तो यह रेट 8000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति दिन तक पहुंच जाता है.
लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोग इसे मासिक आधार पर किराए पर लेते हैं, जिसकी लागत 75,000 से 85,000 रुपये प्रति माह तक होती है. हालांकि ये दरें निश्चित नहीं होतीं, बल्कि शहर, ऑपरेटर और मशीन की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं.
किराया तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं स्थान, ऑपरेटर और ईंधन. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद या बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में JCB की मांग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां रेंटल दरें थोड़ी ज्यादा होती हैं. वहीं, छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में ये दरें कम हो सकती हैं.
इसके अलावा कई बार किराए में JCB के साथ एक प्रशिक्षित ऑपरेटर भी शामिल होता है. अगर ऑपरेटर की फीस अलग से देनी पड़ती है, तो कुल खर्च बढ़ सकता है. JCB किराए पर लेते समय एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है ईंधन का खर्चा.
कुछ रेंटल एजेंसियां मशीन के साथ ईंधन की लागत शामिल करती हैं, जबकि कुछ इसे अलग से चार्ज करती हैं. इसलिए बुकिंग से पहले यह साफ करना जरूरी है कि किराए में फ्यूल चार्ज शामिल है या नहीं. मशीन की स्थिति भी दर पर असर डालती है.
नई और बड़े मॉडल की JCB मशीनों का रेंट स्वाभाविक रूप से अधिक होता है. वहीं पुरानी या मध्यम आकार की मशीनें सस्ती मिल जाती हैं. कई ठेकेदार अब Infra Bazaar, Equipment Rentals India (ERI) और OLX जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी JCB मशीन किराए पर बुक कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपने इलाके के हिसाब से रेट्स की तुलना करना आसान हो जाता है.
अगर आपको JCB केवल कुछ घंटों के लिए चाहिए, जैसे किसी छोटे खुदाई काम या सड़कों की मरम्मत के लिए, तो प्रति घंटा रेंट सबसे फायदेमंद रहेगा. लेकिन अगर प्रोजेक्ट लंबा चलने वाला है, तो मासिक पैकेज अधिक किफायती साबित होता है, क्योंकि लंबे कॉन्ट्रैक्ट में रेंटल दरें थोड़ा कम कर दी जाती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 06:03 PM (IST)
