कितने रुपये में किराए पर मिल जाता है JCB का बुलडोजर, जानें एक घंटे का चार्ज कितना?
JCB bulldozer Rent: क्या आप जानते हैं कि JCB बुलडोजर किराए पर लेने का असली खर्च कितना होता है. चलिए जानें कि इसको रेंट पर लेने पर प्रतिघंटे कितना चार्ज होता है.
निर्माण, खुदाई या रोड रिपेयर जैसे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में JCB बुलडोजर की जरूरत लगभग हर जगह पड़ती है. उत्तर प्रदेश में तो अक्सर यह शब्द किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन हर कोई इसे खरीद नहीं सकता, इसलिए लोग इसे किराए पर लेते हैं. JCB मशीनों की रेंटल सर्विस अब पूरे भारत में आम हो चुकी है और इसकी दरें क्षेत्र, मशीन की स्थिति और काम की अवधि के आधार पर तय होती हैं. चलिए जानें कि इसके लिए एक घंटे का कितना चार्ज होता है.
Published at : 21 Oct 2025 06:03 PM (IST)
