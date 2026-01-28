पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए कितने परमाणु बम की जरूरत होगी? जान लीजिए जवाब

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस समय दुनिया में कुल 205 देश मौजूद है. इन देशों में करीब 7 अरब लोग रहते हैं. वहीं पूरी धरती का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 71 प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है. इसके अलावा इंसानों की पूरी आबादी सिर्फ करीब 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन पर रहती है.