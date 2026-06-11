न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कस्टोडियन में से एक है. 36 से ज्यादा देशों और आईएमएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपने सोने के भंडार वहां जमा किए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां का कॉन्फ्राट्रक्चर काफी सुरक्षित है.