एक्सप्लोरर
Gold Reserves: कितने देशों ने अमेरिका के पास रखा है अपना सोना, जानें इनमें भारत का कितना गोल्ड?
Gold Reserves: दुनिया के कई देशों ने अमेरिका की तिजोरियों में सोना रखा हुआ है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.
Gold Reserves: सोने का भंडार किसी देश की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक माना जाता है. जहां कई देश अपने सोने का कुछ हिस्सा काफी सुरक्षित विदेशी वॉल्ट में रखना पसंद करते हैं वहीं भारत की रणनीति काफी अलग है. आइए जानते हैं कि कितने देशों ने अमेरिका के पास अपना सोना रखा हुआ है. आइए जानते हैं क्या है भारत की स्थिति.
1/6
2/6
Published at : 11 Jun 2026 07:16 PM (IST)
Tags :Gold Reserves Federal Reserve RBI
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने देशों ने अमेरिका के पास रखा है अपना सोना, जानें इनमें भारत का कितना गोल्ड?
जनरल नॉलेज
9 Photos
भारतीयों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश? सामने आई होश उड़ाने वाली लिस्ट
जनरल नॉलेज
12 Photos
इस देश में घरों के अंदर जूते पहनने पर हो सकती कार्रवाई, स्कूल-कॉलेजों में भी मिलती है चप्पल
जनरल नॉलेज
6 Photos
जिस देश में शुरू हुआ था पहला प्लास्टिक नोट, वहां की करेंसी में कितना दम; भारत के 500 रुपये वहां कितने?
जनरल नॉलेज
7 Photos
वैलेंटाइन वीक के रोज डे और नेशनल रेड रोज डे में क्या अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?
जनरल नॉलेज
12 Photos
होंठों को खूबसूरत बनाने वाली लिपस्टिक में होता है नॉनवेज? जानें फैक्ट्री से मेकअप किट तक का सफर
जनरल नॉलेज
9 Photos
अमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
16 Photos
यहां नहीं होता अमीरी का शो-ऑफ, पढ़ाई से लेकर दवा तक सबकुछ है फ्री; फिर कैसे चलता है देश?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
भारत में कैसे होता है राजनीतिक पार्टियों का विलय, इसके लिए क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
भारत के कौन-कौन से पड़ोसी देश छापते हैं प्लास्टिक के नोट, देख लीजिए लिस्ट
जनरल नॉलेज
यहां Sunday को कपड़े धोए या गाने सुने तो घर से उठा ले जाती है पुलिस, जानें क्यों है यह नियम
जनरल नॉलेज
भारत के अलावा किन-किन देशों पर असर डालेगा अल-नीनो, जानें सबसे ज्यादा कहां होगी बर्बादी?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने देशों ने अमेरिका के पास रखा है अपना सोना, जानें इनमें भारत का कितना गोल्ड?
जनरल नॉलेज
9 Photos
भारतीयों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश? सामने आई होश उड़ाने वाली लिस्ट
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion