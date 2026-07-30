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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'

अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'

Imtiaz Jaleel News: एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने कहा कि अभिजीत दीपके के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया गया था, वो एक नौजवान लड़का है, उसकी भी एक तड़प थी.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 30 Jul 2026 05:38 PM (IST)
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AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने सीजेपी के प्रदर्शन और उसके फाउंडर अभिजीत दीपके को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इतने दिनों के आंदोलन के बाद उसके मां-बाप की ख्वाहिश होगी कि उनका बच्चा परिवार के साथ कुछ समय बिताए लेकिन तुरंत ही एक मंत्री वहां मुंह उठाकर चले गए. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने अभिजीत दीपके के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की थी.

'जिस दिन दीपके आए उसी दिन एक मंत्री मुंह उठाकर चले गए'

इम्तियाज जलील ने कहा, "अभिजीत दीपके के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया गया था, वो एक नौजवान लड़का है, उसकी भी एक तड़प थी. सोशल मीडिया में जो हमलोग देख रहे हैं कि कैसी धड़पकड़ शुरू है. इतने दिनों के आंदोलन के बाद उसके मां-बाप की ख्वाहिश होगी कि उनका बच्चा परिवार के साथ कुछ समय बिताए. लेकिन जिस दिन वो आया उसी दिन एक मंत्री साहब मुंह उठाकर वहां चले गए. जबकि उनको परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका देना चाहिए था.'' 

इस एक आंदोलन को लास्ट न समझें नौजवान- इम्तियाज जलील

उन्होंने आगे कहा, ''अभिजीत दीपके के आंदोलन को सभी ने सपोर्ट किया था. जितने भी नौजवान लड़के थे, उनके इश्यू बहुत महत्वपूर्ण थे. ये नौजवान हमारे शहर से ताल्लुक रखता है और आज पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम हुआ है तो इससे हमें भी खुशी है. हमारी उम्मीदें हैं कि इस एक आंदोलन को लास्ट आंदोलन न समझते हुए इस देश के सामने और जितने गंभीर सवाल हैं, उन गंभीर प्रश्नों को भी इन नौजवानों को अपने हाथ में लेना चाहिए.''

मंत्री के घर आने पर क्या बोले थे अभिजीत दीपके के पिता?

जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा था कि अभिजीत दीपके मेरे विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है. हर माता-पिता को इस बात की चिंता रहती है कि उसके बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो. वहीं अभिजीत दीपके के पिता शंकर दीपके ने मंत्री के घर आकर मुलाकात करने पर अपनी बात रखी थी. उन्होंने कहा था कि संजय शिरसाट उनके लिए पहले रिश्तेदार हैं, मंत्री बाद में हैं. 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 30 Jul 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Imtiaz Jaleel AIMIM MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
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