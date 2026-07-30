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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी

भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी

Dhar Bhojshala Dispute: सर्वोच्च अदालत में CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आने-जाने का रास्ता अलग रखने से कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 30 Jul 2026 05:35 PM (IST)
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  • मुस्लिम दोपहर एक से तीन बजे तक नमाज़ अदा करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को धार भोजशाला के नजदीक की एक जगह शुक्रवार की नमाज के लिए उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने खसरा नंबर 596 वाली 'दरगाह भूमि' को नमाज के लिए व्यावहारिक समाधान माना है. आदेश में दर्ज किया गया है कि नमाज के लिए प्रस्तावित इस जगह पर आने-जाने का रास्ता हिंदू श्रद्धालुओं के रास्ते से अलग रखा जाए.

अदालत में CJI सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि आने-जाने का रास्ता अलग रखने से कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी. कोर्ट के इस आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक इस जगह पर नमाज अदा कर सकेंगे. जजों ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी और वैकल्पिक स्थान का चयन करना चाहते हैं, तो उसका विकल्प भी खुला है.

सुनवाई के दौरान सरकार और मुस्लिम पक्ष ने क्या दी दलील?

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि प्रशासन कोर्ट के पिछले आदेश का पालन नहीं कर रहा है. मुसलमानों को विवादित स्थल से लगभग 1.3 किलोमीटर दूर नमाज की जगह दी जा रही है. वैकल्पिक जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां से इसके बाद अहमदी ने गूगल मैप के जरिए कोर्ट को भोजशाला परिसर और आसपास की जमीनों की स्थिति समझाई. 

राज्य सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. इस पर कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा भी सरकार का कर्तव्य है. वह इससे पीछे नहीं हट सकता. आदेश जारी करते समय कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि अहमदी की तरफ से बताई गई जगह वक्फ की जमीन है.

क्या है मामला?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को 11वीं सदी में बना देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था. उस जगह के कमालुद्दीन मस्ज़िद होने का दावा हाई कोर्ट खारिज कर दिया था और वहां नमाज बंद करने के लिए कहा था. 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक से मना किया, लेकिन अंतरिम व्यवस्था के तौर पर मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज के लिए परिसर के नजदीक जगह उपलब्ध करवाने के लिए कहा. मुस्लिम पक्ष की शिकायत थी कि प्रशासन हिंदू संगठनों के दबाव में उन्हें काफी दूर जगह दे रहा है. 

यह भी पढ़ेंः ‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 30 Jul 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Bhojshala Dispute SUPREME COURT CJI Suryakant

Frequently Asked Questions

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार भोजशाला के बारे में क्या फैसला दिया था?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को 11वीं सदी का देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उसने कमलुद्दीन मस्जिद होने के दावे को खारिज कर दिया था और वहां नमाज बंद करने का आदेश दिया था।

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