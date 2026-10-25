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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहे ये भारतीय सुपरफूड्स, कहां-कहां होते हैं एक्सपोर्ट?

ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहे ये भारतीय सुपरफूड्स, कहां-कहां होते हैं एक्सपोर्ट?

PM Modi Mann Ki Baat: मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बिहार का मखाना ग्रीस में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 25 Oct 2026 04:56 PM (IST)
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  • प्रधानमंत्री मोदी ने बताया भारतीय कृषि उत्पाद वैश्विक खरीदार पा रहे।
  • मखाना, श्री अन्न और मोरिंगा जैसे उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ी।
  • हल्दी, मसाले, मणिपुर के काले चावल प्रीमियम बाजारों में पहुँचे।

PM Modi Mann Ki Baat: भारत के पारंपरिक कृषि उत्पादों के खरीदार अब देश की सीमाओं के पार भी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं.  बिहार के मखाने से लेकर मणिपुर के काले चावल तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े यह खाद्य पदार्थ अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों और प्रीमियम रिटेल आउटलेट्स में अपनी जगह बना रहे हैं. मन की बात के 139 वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बिहार के पूर्णिया का मखाना अब ग्रीस तक पहुंच रहा है.

इस उदाहरण से भारतीय सुपरफूड्स की विदेश में बढ़ती मांग पर ध्यान गया है. आज कई भारतीय उत्पाद उत्तरी अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और दूसरे क्षेत्रों के बाजारों में एक्सपोर्ट किया जा रहे हैं.

मखाना 

मखाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय स्नैक बन चुका है. केंद्र सरकार द्वारा नेशनल मखाना बोर्ड के गठन और इसके लिए एक खास हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड तय करने से इसके एक्सपोर्ट को काफी बढ़ावा मिला है. भारत से होने वाले कुल मखाना एक्सपोर्ट का लगभग 77% हिस्सा अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात में जाता है.

जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल जैसे बाजारों में भी मखाने की अच्छी कीमत मिलती है. प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए ग्रीस के उदाहरण से यह पता चलता है कि कैसे पूर्णिया की एक पारंपरिक फसल अब विदेशी बाजारों में अपनी जगह बना रही है. 


ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहे ये भारतीय सुपरफूड्स, कहां-कहां होते हैं एक्सपोर्ट?

139 से ज्यादा देशों में मिल रहे भारतीय मोटे अनाज के खरीदार 

श्री अन्न के रूप में प्रमोट किया जा रहे भारतीय मोटे अनाजों में रागी, बाजरा और ज्वार शामिल हैं. अपने उच्च पोषण मूल्य और ग्लूटेन मुक्त गुणों की वजह से यह दुनिया भर में फिटनेस को लेकर जागरूक लोगों के बीच काफी मशहूर हो रहे हैं.

भारत 139 से ज्यादा देशों में मोटे अनाजों को एक्सपोर्ट करता है. इसके प्रमुख खरीदारों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, यूएई, और ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं. एक्सपोर्ट की इस पहुंच की वजह से भारतीय मोटे अनाज उन कृषि उत्पादों में शामिल हो गए हैं जिन्हें पौष्टिक खाद्य विकल्पों के प्रति अंतरराष्ट्रीय रुचि का फायदा मिल रहा है.


ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहे ये भारतीय सुपरफूड्स, कहां-कहां होते हैं एक्सपोर्ट?

मोरिंगा पाउडर की बढ़ती लोकप्रियता 

मोरिंगा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिरेकल ट्री भी कहा जाता है. यह एक और ऐसा भारतीय उत्पाद है जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. इसके पत्तियों को प्रोसेस करके पाउडर बनाया जाता है. इसे विदेश में स्मूदी, डाइटरी सप्लीमेंट और ग्रीन टी में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जाता है.

भारतीय मोरिंगा जिसे सहजन कहा जाता है, के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम भी इसके प्रमुख बाजार हैं. यहां इसकी भारी मांग है. अलग-अलग खाद्य और वेलनेस श्रेणियों में मौजूद होने के कारण यह उत्पाद पारंपरिक भारतीय बाजारों से बाहर के उपभोक्ताओं तक पहुंच पाया है. 

हल्दी और मसाले वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं 

भारतीय हल्दी को विदेशों में करक्यूमिन के लिए काफी महत्व दिया जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक इस तत्व में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं. इसका इस्तेमाल हल्दी वाले पेय और औषधीय सप्लीमेंट जैसे उत्पादों में किया जाता है. भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है. 

भारतीय मसालों और हल्दी के प्रमुख बाजारों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ शामिल हैं. यह बाजार भारतीय मसालों की एक बड़ी श्रृंखला के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच देते हैं.

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मणिपुर के काले चावल प्रीमियम रिटेल बाजार में शामिल 

मणिपुर के काले चावल को GI Tag मिला हुआ है. अपने गहरे रंग और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक प्रीमियम और लग्जरी अनाज के रूप में उभरा है.

इसे मुख्य रूप से यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बुटीक होटल और प्रीमियम रिटेल स्टोर में एक्सपोर्ट किया जाता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 04:56 PM (IST)
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Makhana PM Modi Mann Ki Baat Indian Superfoods
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