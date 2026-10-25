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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!

दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 328 रनों का विशाल स्कोर बनाया. हरमनप्रीत कौर 126 रनों की शानदार पारी खेली. दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर इतिहास रचा.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Oct 2026 07:30 PM (IST)
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दीप्ति शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में 106 रनों की नाबाद पारी खेली. 86 गेंदों में खेली इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 15 चौके जड़े, यानी 60 रन उन्होंने बॉउंड्री से बनाए. इससे पहले हरमनप्रीत कौर ने शतक जड़ा, जिन्होंने 121 गेंदों में 15 चौकों की मदद से 126 रन बनाए. दीप्ति ने इस शतक के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी. कप्तान स्मृति मंधाना खाता खोले बिना पवेलियन लौट गई थी. इसके बाद शेफाली वर्मा भी 8 रन बनाकर आउट हो गई. प्रतिका रावल ओर हरमनप्रीत कौर के बीच तीसरे विकेट के लिए 124 रनों की साझेदारी हुई. रावल ने 61 रनों की पारी खेली. इसके बाद आईं तेंजल 3 रन बनाकर आउट हुईं. छठे नंबर पर आकर शतक लगाने वाली दीप्ति शर्मा ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया.

ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला

दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए वनडे में छठे या इससे निचले क्रम में खेलते हुए शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने ऋचा घोष का इस नंबर पर सबसे ज्यादा रन (94) बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा.

जिम्बाब्वे के खिलाफ चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे हैं. आज जीतकर टीम इंडिया सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी. ये स्मृति मंधाना की कप्तानी में पहली वनडे सीरीज जीत होगी. इससे पहले मंधाना की कप्तानी में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी. वनडे सीरीज का तीसरा मैच बुधवार, 28 अक्टूबर को है.

हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की शतकीय पारी के सहारे भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में 328 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे का पहला विकेट 38 के स्कोर पर गिर गया. श्री चरणी ने लौरेन फिरी (6) को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद ओपनर मॉडेस्टर मुपचिकवा और चिपो मुगेरी के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी (69) साझेदारी हुई. इस जोड़ी को सयाली ने तोड़ा, जिन्होंने मुगेरी का विकेट लिया. खबर लिखे जाने तक जिम्बाब्वे ने 23 ओवरों में 2 विकेट खोकर 108 रन बना लिए हैं.

यह भी पढ़ें- कौन बने मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान? कार्तिक ने रोहित शर्मा का किया समर्थन

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Deepti Sharma Cricket Record Indian Women Cricket Team
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