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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएयरलाइन खोलने में कितना आता है खर्च, कितना है एक दिन का मुनाफा?

एयरलाइन खोलने में कितना आता है खर्च, कितना है एक दिन का मुनाफा?

शंख एयरलाइन के लॉन्च के बीच जानें खुद की हवाई कंपनी शुरू करने का शुरुआती भारी-भरकम बजट, क्या होता है फ्लाइट्स का डेली ऑपरेशनल कॉस्ट और एक दिन की कमाई का पूरा सच

Written By : निधि पाल |  Updated at : 25 Oct 2026 07:35 PM (IST)
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भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद नई घरेलू विमानन कंपनी शंख एयर आसमान में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा से अपनी उड़ानों की शुरुआत करने जा रही यह एयरलाइन इस समय देश के एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है. शंख एयर के इस नए आगाज के बीच हर युवा और निवेशक के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत में खुद की हवाई कंपनी शुरू करने का शुरुआती बजट कितना लगता है और इससे एक दिन में कितनी कमाई होती है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के कड़े नियमों और विश्वसनीय वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, एक एयरलाइन को शुरू करने की लागत और उसके रोजाना के मुनाफे का सच आम लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है.

एयरलाइन शुरू करने का शुरुआती बजट और निवेश

भारत में एक पैसेंजर एयरलाइन शुरू करने के लिए सरकार ने बेहद कड़े आर्थिक नियम बनाए हैं ताकि कोई कमजोर कंपनी बाजार में आकर फेल न हो. DGCA के नवीनतम नियमों के अनुसार, यदि कोई कंपनी शंख एयर की तरह भारी विमानों के साथ एक अनुसूचित राष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में शुरुआत करना चाहती है, तो उसके पास कम से कम 50 करोड़ रुपये का शुरुआती फंड होना अनिवार्य है.

हालांकि, यह केवल एक सरकारी कागजी पात्रता है, जबकि असल में एक एयरलाइन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने और पहले कुछ महीनों का काम चलाने के लिए कम से कम 500 से 1500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश की आवश्यकता होती है.

विमानों को खरीदने या लीज पर लेने का गणित

एक नया कमर्शियल विमान खरीदने की कीमत बेहद चौंकाने वाली होती है. एक सामान्य एयरबस A320 या बोइंग 737 विमान की कीमत 800 करोड़ से 1100 करोड़ रुपये से भी अधिक होती है. इतनी बड़ी रकम एक साथ देना किसी भी नई कंपनी के लिए मुमकिन नहीं होता, यही वजह है कि दुनिया भर की 50 फीसदी से ज्यादा एयरलाइंस अपने विमानों को लीज पर लेती हैं.

विमान लीज पर लेने के लिए भी हर महीने एक विमान का किराया लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये चुकाना पड़ता है. DGCA के नियमों के मुताबिक, ऑपरेटर का लाइसेंस बनाए रखने के लिए शुरुआत में कम से कम एक और पहले साल के भीतर कम से कम 5 विमानों का बेड़ा तैयार करना अनिवार्य होता है.

डेली ऑपरेशनल कॉस्ट और भत्तों का भारी खर्च

एक बार विमान आ जाने के बाद उसे रोजाना उड़ाने का खर्च एक अलग ही चुनौती पेश करता है. किसी भी विमान को उड़ाने की कुल लागत का लगभग 30 से 40 फीसदी हिस्सा केवल हवाई ईंधन पर खर्च हो जाता है. इसके बाद सबसे बड़ा खर्च पायलट, केबिन क्रू और इंजीनियर्स की सैलरी का होता है. इसके अलावा हवाई अड्डों पर विमान की लैंडिंग, पार्किंग स्लॉट हासिल करने की फीस, ग्राउंड हैंडलिंग और बीमा प्रीमियम का खर्च हर उड़ान के साथ जुड़ता जाता है.

यह भी पढ़ें: कार-प्लेन में सीट बेल्ट लगना जरूरी, फिर ट्रेन में क्यों नहीं होती यह सुविधा?

एक दिन की कमाई और मुनाफे का असली सच

विमानन क्षेत्र में नेट प्रॉफिट मार्जिन बेहद कम होता है, जो वैश्विक स्तर पर औसतन केवल 3 से 4 फीसदी के आसपास रहता है. भारत की सबसे सफल एयरलाइन इंडिगो भी तब मुनाफा कमा पाती है जब उसकी सीटें लगातार 85 फीसदी से ऊपर भरी रहें.

नई एयरलाइन को शुरुआत के दो से तीन सालों तक केवल अपनी लागत निकालने और घाटे को कम करने में लग जाते हैं. जब तक कंपनी के पास बड़ा नेटवर्क नहीं हो जाता, तब तक एक दिन का शुद्ध मुनाफा कमाना बेहद मुश्किल होता है और शुरुआती सालों में रोजाना करोड़ों का ऑपरेशनल खर्च जेब से ही भरना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: इजरायल में कैसे होते हैं चुनाव, भारत से कितनी अलग यहां की प्रणाली?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:35 PM (IST)
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